«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Месси опередил Салаха и вышел в лидеры 

В споре за «Золотую бутсу» сезона 2017/2018 форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси обошел своих конкурентов в лице вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле, выйдя на первое место рейтинга.
Десятка же главных претендентов на «Золотую бутсу» пока выглядит так:
1. Лионель Месси ("Барселона"): 32 гола (x2.0) / 64 очка
2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 31 гол (x2.0) / 62 очка
3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков
4. Роберт Левандовски ("Бавария"): 28 голов (x2.0) / 56 очков
5-6. Мауро Икарди ("Интер"): 27 голов (x2.0) / 54 очка
5-6. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 27 голов (x2.0) / 54 очка
7. Харри Кейн ("Тоттенхэм"): 26 голов (x2.0) / 52 очка
8. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка
9. Криштиану Роналду ("Реал"): 24 гола (x2.0) / 48 очков
10. Луис Суарес ("Барселона"): 23 гола (x2.0) / 46 очков