«Золотая бутса» сезона 2017/2018: Месси опередил Салаха и вышел в лидеры

В споре за «Золотую бутсу» сезона 2017/2018 форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси обошел своих конкурентов в лице вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха нападающего римского «Лацио» Чиро Иммобиле, выйдя на первое место рейтинга.

Десятка же главных претендентов на «Золотую бутсу» пока выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона"): 32 гола (x2.0) / 64 очка

2. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 31 гол (x2.0) / 62 очка

3. Чиро Иммобиле ("Лацио"): 29 голов (x2.0) / 58 очков

5-6. Мауро Икарди ("Интер"): 27 голов (x2.0) / 54 очка

5-6. Эдинсон Кавани (ПСЖ): 27 голов (x2.0) / 54 очка

8. Жонас ("Бенфика"): 33 гола (x1.5) / 49,5 очка