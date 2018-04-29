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Дубль Кавани помог «ПСЖ» уйти от поражения в игре с «Генгамом»
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Дубль Кавани помог «ПСЖ» уйти от поражения в игре с «Генгамом» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче 35-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» сыграл вничью с «Генгамом» — 2:2. По ходу поединка парижане уступали со счетом 0:2, но в конце встречи дубль Эдинсона Кавани помог «ПСЖ» уйти от поражения.
Чемпионат Франции
Лига 1  35-й тур  "ПСЖ" — «Генгам» — 2:2 (0:1)
Голы: Блас, 45 (0:1). Бриан, 68 (0:2). Кавани, 75 — с пенальти (1:2). Кавани, 82 (2:2).
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Кюрзава, Кимпембе, Тиагу Мотта (Менье, 64), Дракслер (Пасторе, 51), Ло Сельсо, Кавани, Ди Мария (Нкунку, 64), Мбаппе.
"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат (Фири, 81), Икоко, Эбоа Эбоа, Дидо, Гренье, Бенезе, Блас (Ребошу, 85), Бриан (Диалло, 89), Тюрам.
Предупреждения: Тиагу Силва, 73. Менье, 88.
Судья: Морейра (Франция).
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