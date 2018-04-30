Без тормозов

Его имя давно уже стало нарицательным среди любителей футбола всего мира. Его игрой восторгались болельщики, а журналисты описывали пьяные выходки и скандальные истории с его участием. Он был одним из самых ярких и талантливых футболистов 1990-х, но ужасный характер и вредные привычки помешали ему раскрыть свой потенциал хотя бы наполовину. Выигранные им трофеи можно пересчитать по пальцам, но все равно он с полным основанием считает себя великим. Потому что он — Пол Джон Гаскойн, или просто Газза. «Лента.ру» об одной из самых противоречивых фигур английского и мирового футбола 1990-х.

Путь Пола Гаскойна в большой футбол, как это часто бывает, не был усеян розами, а его детство иначе как трудным не назовешь. Мама будущей звезды Кэрол Хэролд мыла полы в парикмахерской за полтора фунта стерлингов в неделю, папа трудился подносчиком раствора на стройке. Они поженились в 1966 году, а 27 мая 1967 года на свет появился наш герой.

Над выбором имени для старшего сына Гаскойны раздумывали долго. Кэрол была без ума от «Битлз» и долго не могла решиться — назвать мальчика в честь Джона Леннона или Пола Маккартни . Когда она шла регистрировать младенца, в ее голове крутилось два варианта — Джон Пол или Пол Джон. В итоге победа осталась за Маккартни.

Чтобы прокормить четверых детей, Гаскойнам приходилось трудиться дни и ночи напролет. Кэрол умудрялась совмещать три-четыре места работы, в то время как Джон то и дело находился в «творческом поиске».

— Мы не голодали, но и не страдали от излишеств, — вспоминал потом Пол Гаскойн. — Все четверо детей ходили в ванную вместе и там стирали свою одежду. У каждого из нас был всего один комплект одежды, поэтому мама потом полночи сушила и гладила ее, а утром мы одевались в чистое.

По рассказам Кэрол Гаскойн, Пол начал играть в футбол в девять месяцев, то есть как только научился ходить. С четырех лет он уже вовсю гонял мяч со сверстниками во дворе или в парке.

— Моим первым кумиром был Йохан Круифф. Я мог бесконечно смотреть за его игрой по телевизору, а потом пытался его копировать, — признавался Гаскойн. — А еще мне, как любому поклоннику футбола, нравился Пеле. И, конечно же, я с ранних лет был фанатом «Ньюкасла». Когда мы жили в Эдисон Гарденс, то могли отчетливо слышать гул трибун «Сент-Джеймс Парк».

Многочисленные скауты осаждали дом Гаскойнов с тех пор, как Полу исполнилось 12. Но ни к «Миддлсбро», ни к «Ипсвичу», ни к «Сандерленду» душа у Пола не лежала. Долгожданные посланцы «Ньюкасла» появились на пороге летом 1980-го. «Ну и где вы были так долго?» — спросил Гаскойн-старший, отворяя гостям дверь.

Пол, не раздумывая, принял предложение «сорок» и оказался в школе «Ньюкасла», а в 16 подписал с «черно-былыми» первый контракт. Его перевели в дублирующий состав и положили 25 фунтов в неделю. Тогда же он получил прозвище, закрепившееся за ним на всю жизнь.

— Впервые Газзой меня назвал Колин Саджет, тренер молодежной команды, — объяснял Гаскойн. — Моего отца друзья звали Гасса, а меня частенько называли Гасса-маленький. Колин это прозвище видоизменил, причем вряд ли он сделал это нарочно. Все дело в его сандерлендском акценте. Так я и стал Газзой.

Годом позже Пол стал капитаном «молодежки» и дебютировал в главной команде, выйдя на замену в домашнем матче с «Куинз Парк Рейнджерс». Вскоре Гаскойн поднял над головой и первый серьезный трофей — дубль «Ньюкасла» выиграл Кубок Англии. Накануне своего 18-летия Пол получил предложение подписать первый профессиональный контракт с зарплатой в 120 фунтов в неделю. Газза подмахнул его с нескрываемым восторгом и на следующий сезон стал полноправным игроком «Ньюкасла».

В составе «сорок» Гаскойн довольно быстро стал одним из лидеров, но уже через год выяснилось, что талантливый полузащитник на «Сент-Джеймс Парк» долго не задержится. 11 место в английском чемпионате явно не удовлетворяло амбиций Газзы, который к тому времени постепенно стал привлекаться еще и к играм за молодежную сборную Англии. Гаскойн жаждал трофеев, выиграть которые с «Ньюкаслом» шансов не было. И предложения не заставили себя долго ждать.

Особенно усердствовали наставник «Тоттенхэма» Терри Венейблс и еще только начинавший свой взлет Алекс Фергюсон из « Манчестер Юнайтед ». Газза колебался долго и в итоге поступил в своем фирменном стиле. Фергюсону, ждавшему его в Манчестере, сказал, что поедет отдыхать, а сам встретился с боссами «Тоттенхэма» и подписал контракт. Этой обиды наставник «МЮ» не забыл Гаскойну до сих пор.

«То, что он так никогда и не надел красную футболку, было его ошибкой, а не нашей. Я уверен, что сделал ему солидное предложение. Думаю, то, что он изменил решение, ударило по нам обоим», — писал потом Алекс Фергюсон в своей автобиографии.

В Лондоне Газза освоился быстро, причем не только на футбольном поле. Блистательная игра за «Тоттенхэм» сменялась шумными попойками и ночными загулами. Именно в тот момент пьянство стало отличительной чертой Пола Гаскойна, которую терпели только потому, что футболист приносил немалую пользу команде.

Веселая жизнь полузащитника и его регулярное появление на страницах бульварных изданий не остановило наставника сборной Англии Бобби Робсона от довольно рискованного шага. Гаскойн в последний момент был включен в состав национальной команды на чемпионат мира 1990 года в Италии. Без особого блеска пройдя групповой этап, переиграв лишь египтян, команда Робсона одолела в 1/8 финала Бельгию, а в четвертьфинале остановила главную сенсацию того чемпионата — сборную Камеруна. Гаскойн провел все эти матчи без замен, но голов не забивал, да и вообще не являлся главной звездой той замечательной команды. Зато в перерывах между играми регулярно трепал нервы главному тренеру, с большим удовольствием нарушая режим.

Развязка наступила в полуфинале. Англичане тогда проиграли в серии послематчевых пенальти. Обидчиком родоначальников футбола стала сборная ФРГ, в итоге выигравшая турнир, а Гаскойн от расстройства расплакался прямо на поле.

Тем не менее, на родине игроков сборной Англии встречали, как настоящих героев. Стотысячная толпа приветствовала футболистов в аэропорту, и бронзовые призеры мирового первенства утонули в цветах, объятьях и восторженных криках. Львиная доля славы пришлась на долю Гаскойна. Англичан настолько тронули слезы игрока в полуфинальном матче, что Пол вернулся домой в ранге общенационального любимца.

Спустя шесть лет он снова был призван в сборную на крупный турнир — на домашний чемпионат Европы. История повторилась, как водится, в виде фарса. Англия снова дошла до полуфинала и проиграла немцам по пенальти. Этот турнир стал для Гаскойна последним крупным соревнованием на уровне сборных. Глен Ходдл в последний момент не включил полузащитника в состав команды, отправлявшейся на чемпионат мира во Францию. С тех пор футболку сборной Англии Газза больше не надевал.

По иронии судьбы первый большой трофей, выигранный Гаскойном, стал началом конца его карьеры. «Тоттенхэм» рвался к Кубку Англии. В полуфинале «шпоры» схлестнулись со своим самым принципиальным соперником — «Арсеналом». Гаскойн на пару с Гарри Линекером выдал гениальный матч, и «канониры» были повержены — 3:1. В финале Газза получил тяжелейшую травму колена и за вручением Кубка «Тоттенхэму» наблюдал уже по телевизору в больничной палате.

Травма выключила Гаскойна из большого футбола практически на полтора года, причем как раз в тот момент, когда игроком живо заинтересовался итальянский «Лацио». «Шпоры», несмотря на победу в Кубке, отчаянно нуждались в деньгах и начали распродавать своих лидеров. Римляне проявили редкую в таких случаях выдержку — дождались выздоровления Гаскойна и оформили переход.

Игрок с таким бешеным темпераментом не мог не понравиться импульсивным итальянцам, и в течение двух сезонов тиффози «Лацио» души не чаяли в англичанине. Но очередная травма колена вновь выбила Гаскойна из игры на целый сезон. Что самое обидное — получена она была на тренировке во время двусторонней игры. Газза неудачно пошел в подкат против Алессандро Несты и сломал ногу. Приход в команду жесткого Зденека Земана окончательно поставил крест на перспективах Пола в «Лацио», и тот, недолго думая, отправился обратно в Британию — в «Глазго Рейнджерс».

В Шотландии Газза прижился сразу же. Он ярко дебютировал в «Рейнджерс» и в течение двух лет выиграл со своей новой командой два титула чемпиона страны и два Кубка Шотландии. Поиграл Гаскойн и в Лиге чемпионов, но больших успехов на международной арене «рейнджеры» не добились.

А вот за пределами поля дела у футболиста обстояли не так гладко. Газза все больше пил, а после неудачной женитьбы стал употреблять антидепрессанты. Все свободное время он проводил в попойках, частенько завершавшихся безумными выходками.

Возвращение в Англию, в «Мидлсбро», ситуацию не сильно улучшило. Вскоре Газза впервые попал в лечебницу для алкоголиков и на время «завязал» со спиртным. Но после удачного сезона в «боро» принялся за старое.

На два года Гаскойн оказался в «Эвертоне», но это была уже бледная тень прежнего мастера. Транзитом через не хватающий с неба звезд «Бернли» он перебрался в Китай, где исполнял в клубе «Гансу Тианма» роль играющего тренера.

Попытку вернуться в английский футбол Газза предпринял в 2004 году. Отметившись в нескольких матчах за «Бостон Юнайтед» из Линкольншира, Гаскойн окончательно понял, что пора вешать бутсы на гвоздь.

Закончив карьеру, он выпустил автобиографию «Газза. Моя история», в которой подробно рассказал обо всех грехах своей бурной молодости. Книга моментально стала бестселлером и вызвала в Англии большой скандал. Что, впрочем, не помешало Гаскойну получить свою, последнюю на сегодня, индивидуальную награду — приз за лучшую спортивную книгу года. О трофеях на футбольном поле он давно уже забыл.