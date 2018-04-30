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Тест: кто вы — большой босс или белый воротничок?
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Тест: кто вы — большой босс или белый воротничок? 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Собственный бизнес, дорогая машина, дизайнерские костюмы, огромный счет в заграничном банке и регулярных отдых на Мальдивах — это ли не счастье в понимании рядовых граждан? Однако мало кто задумывается, что за этой красивой картинкой скрываются бессонные ночи, многочасовые переговоры с инвесторами и партнерами, тотальный контроль за сотрудниками и налаживание связей с проверяющими инстанциями. Пройдите наш тест и узнайте, смогли бы вы организовать прибыльный бизнес или вам больше по душе роль неприметного сотрудника?
Фото: Shutterstock
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