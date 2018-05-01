Массовый старт полумарафона Kavkaz.Run состоялся в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 1 мая. / ТАСС /. Около 1 тыс. спортсменов и любителей бега из более чем 100 городов России вышли во вторник на старт пятигорского полумарафона Kavkaz.Run — 2018, передает корреспондент ТАСС.

"Вчера около 300 человек совершили первый в истории Пятигорска уникальный вертикальный забег к вершине Машука, сегодня — массовый день, еще около 1 тыс. стартуют на пять разных дистанций", — рассказал организатор забегов Михаил Шоров.

На старт!

Маршруты полумарафона проложены в исторической части Пятигорска, а также вокруг горы Машук. На пути бегунов ждут Ворота любви, парк Цветник, Академическая галерея и озеро Провал. Также участники забега смогут увидеть место дуэли писателя Михаила Лермонтова

Первыми на старт вышли дети, самому младшему — три года, в этой номинации обязательно присутствие родителей. «Это наша новая номинация, дети бегут 500 метров», — сообщил представитель оргкомитета. Всего в забеге участвовали около 200 детей разного возраста, на финише они получили медали за участие в состязании.

Основной старт состоялся на главной площади города-курорта, участники вышли на дистанции в 2, 6, 12 и 21,1 км, высоты по разным маршрутам составляют от 100 до 500 метров. Самому старшему участнику — ветерану Алексею Павловичу Дубатовке 89 лет, он выбрал дистанцию в 2 км. «Спорт помогает сохранять силы и продолжать жить», — отметил ветеран.

Забеги полумарафона предусматривают стартовый взнос, за счет которого организаторы обеспечивают участникам фирменные футболки, стартовые номера, электронный хронометраж, проводится сертификация трасс, чтобы все проходило по регламентам федерации легкой атлетики.

Развивать беговое движение

Главная задача полумарафона — приобщить к занятию бегом как можно больше людей. «Мы поставили себе цель — развивать беговое движение в регионе, и начали с создания бегового клуба KavkazRunClub. Желающих бегать мы обеспечиваем качественной подготовкой», — рассказал Шоров.

В клубе занятия бесплатные, проходят четыре раза в неделю в разных городах Кавказских Минеральных Вод. Есть определенные преференции для участников, они будут выезжать на забеги в другие города и представлять регион. «Мы будем формировать полноценное беговое сообщество. К концу этого года в рамках клуба будут тренироваться порядка 400 человек, сейчас их порядка 100», — отметил Шоров.

По его словам, полумарафон привлекает сторонников здорового образа жизни. «Это больше спортивный туризм. И люди готовы

приезжать к нам. Например, есть сейчас участники из Красноярска, которые уже были в прошлом году и сказали, что будут участвовать во всей серии забегов», — добавил представитель оргкомитета.

Марафонские планы

Первый пятигорский полумарафон прошел в 2017 году и собрал почти 1 тыс. человек из 120 городов 45 регионов России.

В этом году в Пятигорске открывают целую серию курортных забегов в городах Кавказских Минеральных Вод. В июне пройдут «Железноводская десятка» с забегами на три разные дистанции до 10 км и «Железноводский трейл» — вокруг горы Бештау с дистанциями на 6, на 12 и на 21 км.

В августе бегуны стартуют в Ессентуках на четыре дистанции разной протяженности и сложности до 17 км. Завершит курортные забеги Кисловодский марафон, намеченный на 7 октября, где предусматривается трейл в крупнейшем национальном парке Европы и шесть дистанций, максимальная — 42 км, набор высоты — до 1,2 тыс. метров.