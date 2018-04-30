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Полумарафон KAVKAZ.RUN 2018 соберет в Пятигорске более 1,3 тыс. бегунов
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Полумарафон KAVKAZ.RUN 2018 соберет в Пятигорске более 1,3 тыс. бегунов 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. спортсменов и приверженцев занятий бегом из 100 городов России соберет двухдневный Пятигорский полумарафон KAVKAZ.RUN 2018, стартующий в понедельник, сообщил ТАСС организатор серии забегов Михаил Шоров.
"У нас 300 человек в понедельник выйдут на вертикальный забег к вершине Машука, еще около 1 тыс. стартуют на пять разных дистанций во второй день полумарафона. Участники — более чем из 100 городов России", — рассказал он.
В 2017 году пятигорский полумарафон прошел впервые и собрал почти 1 тыс. человек из 120 городов 45 регионов России. В этом году он откроет целую серию курортных забегов в городах Кавказских Минеральных Вод. В июне пройдут «Железноводская десятка» с забегами на три разные дистанции до 10 км и «Железноводский трейл» — вокруг горы Бештау с дистанциями на 6, на 12 и на 21 км. В августе бегуны стартуют в Ессентуках на четыре дистанции разной протяженности и сложности до 17 км.
Главная задача полумарафона — приобщить к занятию бегом как можно больше людей. В специальном забеге будут участвовать дети в возрасте от 3 лет, а самый старший из участников — 89-летний ветеран Алексей Павлович Дубатовка. «Участвуют инвалиды на колясках и даже родители с детьми на колясках», — сказал Шоров.
Участникам предстоит преодолеть дистанции в 0,5, 2, 6, 12 и 21 км с набором высоты от 100 до 500 м. Для допуска на 12 км и 21 км необходима медицинская справка, а возраст бегунов должен быть не менее 16 и 18 лет соответственно. Спортивное мероприятие будет сопровождаться концертно-развлекательной программой. «Каждый преодолевший дистанцию получает специальную медаль финишера», — сказал Шоров.
Завершит курортные забеги Кисловодский марафон, намеченный на 7 октября. «Это будет смесь асфальтового забега по курортной зоне города с интереснейшим трейлом в крупнейшем национальном парке в Европе. Предусмотрено шесть дистанций, максимальная — 42 км, набор высоты — до 1,2 тыс. м», — сообщил Шоров.
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