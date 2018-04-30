Уникальный забег на вершину Машука совершили участники KAVKAZ.RUN 2018 в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 30 апреля. / ТАСС /. Около 300 участников полумарафона KAVKAZ.RUN 2018 в понедельник впервые в Пятигорске совершили массовый забег на вершину Машука, сообщил ТАСС организатор серии забегов Михаил Шоров.

"В забеге участвовало около 300 человек из нескольких десятков городов России, у всех — масса впечатлений", — рассказал Шоров.

По его словам, маршрут на Машук был проложен, как кратчайший путь от центральной площади Пятигорска у администрации города до вершины горы, имеет протяженность 6,66 км и набор высоты 500 метров. «Через санаторий Тарханы, Первый источник, Эолов арфу, дальше — на Ворота любви и по серпантину на вершину Машука. Весь маршрут спланирован без лестниц и ступенек, чтобы участникам было комфортно бежать», — рассказал он.

Останцовая магматическая гора в северо-восточной части города имеет высоту 993,7 м, это памятник природы и одна из красивейших гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод. Все участники получили памятные медали, а показавшие три лучших результата у мужчин, женщин и в возрастных категориях — кубки и подарки от спонсоров. «Вниз с вершины горы всех участников бесплатно отвезли по знаменитой пятигорской канатной дороге», — рассказал он.

Во вторник около тысячи участников полумарафона стартует на пяти разных дистанциях.

В 2017 году пятигорский полумарафон прошел впервые и собрал почти 1 тыс. человек из 120 городов 45 регионов России. В этом году он открывает целую серию курортных забегов в городах Кавказских Минеральных Вод, которая продлится до октября.