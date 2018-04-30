Огромный аллигатор прогулялся по полю для гольфа: видео

Рептилия устроила прогулку, не обращая вниманя на спортменов. Очевидцы вынуждены были прервать игру в гольф.

Во Флориде огромный аллигатор вышел на прогулку на глазах у людей, игравших в гольф. Длина рептилии составляет несколько метров.

На кадрах, которые публикует телеканал ABC News, видно, что животное, игнорируя окружающих, неспешно гуляет по полю, после чего погружается в воду.

Аллигатор вел себя спокойно, но отдыхающие все же были вынуждены прервать игру в гольф — спортсмены отбросили клюшки и взялись за смартфоны, чтобы снять произошедшее на видео.