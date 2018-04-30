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Огромный аллигатор прогулялся по полю для гольфа: видео
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Огромный аллигатор прогулялся по полю для гольфа: видео 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Рептилия устроила прогулку, не обращая вниманя на спортменов. Очевидцы вынуждены были прервать игру в гольф.
Во Флориде огромный аллигатор вышел на прогулку на глазах у людей, игравших в гольф. Длина рептилии составляет несколько метров.
На кадрах, которые публикует телеканал ABC News, видно, что животное, игнорируя окружающих, неспешно гуляет по полю, после чего погружается в воду.
Аллигатор вел себя спокойно, но отдыхающие все же были вынуждены прервать игру в гольф — спортсмены отбросили клюшки и взялись за смартфоны, чтобы снять произошедшее на видео.
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