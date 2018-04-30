Ловчев: «Каррере удалось встряхнуть команду, игроки не выглядели убитыми»

— Я давал прогноз на эту игру, и говорил, что «Спартак» не пропустит, выиграет всухую, и что будет забито не больше двух голов, — приводит слова Ловчева "Советский спорт" . — Прогноз сбылся полностью.

Из чего я исходил, давая этот прогноз? Каррере удалось немного изменить атмосферу внутри команды. Мы не знаем, какие он нашел слова, но видим, что он поменял несколько футболистов.

Каррера выставил на матч игроков, которые не были причастны к неудачам в предыдущих матчах — Мельгарехо, Боккетти. А не поставил в состав Глушакова, который, правда, и с «Ахматом» не играл, и Комбарова. Этими перестановками итальянский специалист старался изменить ауру. И ему это, в принципе, удалось. Конечно, очень помог первый гол, забитый в самом начале.

Хотя игры опять не было. Но об этом мы говорим каждый раз. Однако в этом матче команда построже играла в обороне. И при этом важно, что «Спартак» быстро повел в счете.

Селихов играл против своей бывшей команды, видимо, немного это на него давило лишним психологическим грузом. В первом тайме он пару раз очень неудачно сыграл на выходах, у ворот «Спартака» возникали голевые моменты. Однако «Амкар» этим не воспользовался и постепенно стал терять кураж.

Во втором тайме «Спартак» игру успокоил, и стал неплохо контратаковать. Уже пошли моменты у ворот «Амкара», а ближе к концу Ханни забил второй гол. И стало понятно, что «Спартак» победу не отдаст.

Опять же повторю, Каррера выставил несколько футболистов, которые не несли ответственность за плохую игру в предыдущих матчах, они не были прибиты грузом неудач. Поэтому, прямо скажем, при не очень шикарной игре была добыта важная победа против очень неуступчивой команды, которой тоже очень нужны очки.

У «Спартака» неплохие шансы на второе место, а эта победа вернет болельщиков на трибуны. Да и футболисты вернули себе некую уверенность. Каррере удалось встряхнуть команду, игроки не выглядели такими убитыми, как после матча с «Тосно».