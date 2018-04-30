Сильнейшие борцы Европы стартуют на чемпионате континента в Дагестане 

КАСПИЙСК, 30 апреля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по спортивной борьбе стартует в понедельник в Каспийске. В составе российской сборной выступят олимпийские чемпионы Роман Власов и Абдулрашид Садулаев.
На чемпионате Европы будут разыграны 30 комплектов наград — по 10 в греко-римской, вольной и женской борьбе. Российские борцы представлены в каждом виде программы. Команду по вольной борьбе в Каспийске возглавит олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев, который после Олимпиады перешел из категории до 86 кг в более тяжелую. На прошлогоднем чемпионате мира в Париже Садулаев выступал в весе до 97 кг и стал серебряным призером, в Каспийске он будет бороться в категории до 92 кг.
В состав сборной России по вольной борьбе также вошли Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Ильяс Бекбулатов (до 65 кг), Магомед Курбаналиев (до 70 кг), Хетик Цаболов (до 74 кг), Ахмед Гаджимагомедов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Владислав Байцаев (до 97 кг), Мурадин Кушхов (до 125 кг).
В российскую команду по греко-римской борьбе вошел двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, который в Рио— де-Жанейро победил в категории до 75 кг, а в Каспийске выступит в весе до 77 кг. В чемпионате Европы также примут участие Василий Топоев (весовая категория до 55 кг), Сергей Емелин (до 60 кг), Заур Кабалоев (до 63 кг), Артем Сурков (до 67 кг), Адам Курак (до 72 кг), Рамазан Абачараев (до 82 кг), Бекхан Оздоев (до 87 кг), Муса Евлоев (до 97 кг) и Виталий Щур (до 130 кг).
В состав женской сборной России включена бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Екатерина Букина, которая выступит в категории до 76 кг. Также в состав женской команды вошли Милана Дадашева (до 50 кг), Стальвира Оршуш (до 53), Мария Гурова (до 55), Ирина Ологонова (до 57), Светлана Липатова (до 59), Ирина Тражукова (до 62), Мария Кузнецова (до 65), Анастасия Братчикова (до 68) и Алена Перепелкина (до 72).
Неделя борьбы
Чемпионат Европы пройдет в течение недели. Первыми на ковер выйдут борцы греко-римского стиля. В понедельник пройдут предварительные схватки в весе до 55, 63, 77, 87 и 130 кг, медали в этих категориях будут разыграны во вторник. 2 мая определятся чемпионы Европы в весе до 60, 67, 72, 82 и 97 кг.
В среду турнир продолжат женщины. 3 мая пройдут финальные соревнования в категориях до 50, 55, 59, 68 и 76 кг, 4 мая — 53, 57, 62, 65 и 72 кг. В субботу медали разыграют борцы вольного стиля в категориях до 57, 65, 70, 79 и 97 кг, в воскресенье — 61, 74, 86, 92 и 125 кг. Соревнования пройдут во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который вмещает до пяти тысяч зрителей.
На чемпионате Европы выступят спортсмены из 35 стран, включая Украину. Спортивные власти страны сняли запрет на участие атлетов в соревнованиях, проводимых на территории России, Ассоциация спортивной борьбы Украины сформировала команду из числа борцов, которые согласились выступить на турнире в Дагестане. При этом пропустит турнир в Каспийске вице-чемпион Олимпийских игр 2016 года, сильнейший украинский борец Жан Беленюк.
На турнире будет задействовано более 300 волонтеров, около 100 из них приедут из других регионов России — из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставрополья. На чемпионат аккредитованы 90 переводчиков, а также более 100 российских и зарубежных журналистов. Для гостей и участников чемпионата Европы в Дагестане подготовлены около 40 гостиниц. Организаторы также предложили три туристических направления — экскурсии в Махачкалу, Дербент и Гуниб, талисманом чемпионата Европы стал орел в борцовском трико.
Торжественная церемония открытия чемпионата Европы состоится 1 мая. В ней будут задействованы практически все основные учреждения министерства культуры Дагестана, в том числе заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка». В представлении будет задействовано порядка 300 артистов хореографических и театральных коллективов республики и гимнасты, приглашенные из Москвы.
Безопасность будут обеспечивать более тысячи сотрудников правоохранительных органов, привлечены также сотрудники частных охранных предприятий и народные дружинники.
Турнир со столетней историей
Первый чемпионат Европы по греко-римской борьбе прошел в 1911 году в Будапеште, с 1929 года стали соревноваться также борцы вольного стиля, с 1988 года — женщины. С 2005 года проводятся объединенные чемпионаты Европы по трем видам борьбы, в России эти соревнования пройдут во второй раз в истории — в 2006-м первенство континента принимала Москва.
Год назад на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде было разыграно 24 комплекта наград, на счету российских борцов — 16 медалей, из них пять — золотые. Чемпионами Европы стали «вольники» Ильяс Бекбулатов (65 кг) и Даурен Куруглиев (86), борец греко-римского стиля Артем Сурков (66), а также Любовь Овчарова (60) и Анастасия Братчикова (69).
Сборная России неудачно выступила на чемпионате мира 2017 года в Париже, не завоевав ни одной золотой медали в 24 дисциплинах. На счету российских борцов — четыре серебряные и пять золотых медалей.