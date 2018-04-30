Сильнейшие борцы Европы стартуют на чемпионате континента в Дагестане

Абдулрашид Садулаев. КАСПИЙСК, 30 апреля. / ТАСС /. Чемпионат Европы по спортивной борьбе стартует в понедельник в Каспийске. В составе российской сборной выступят олимпийские чемпионы Роман Власов

На чемпионате Европы будут разыграны 30 комплектов наград — по 10 в греко-римской, вольной и женской борьбе. Российские борцы представлены в каждом виде программы. Команду по вольной борьбе в Каспийске возглавит олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев, который после Олимпиады перешел из категории до 86 кг в более тяжелую. На прошлогоднем чемпионате мира в Париже Садулаев выступал в весе до 97 кг и стал серебряным призером, в Каспийске он будет бороться в категории до 92 кг.

Неделя борьбы

Чемпионат Европы пройдет в течение недели. Первыми на ковер выйдут борцы греко-римского стиля. В понедельник пройдут предварительные схватки в весе до 55, 63, 77, 87 и 130 кг, медали в этих категориях будут разыграны во вторник. 2 мая определятся чемпионы Европы в весе до 60, 67, 72, 82 и 97 кг.

В среду турнир продолжат женщины. 3 мая пройдут финальные соревнования в категориях до 50, 55, 59, 68 и 76 кг, 4 мая — 53, 57, 62, 65 и 72 кг. В субботу медали разыграют борцы вольного стиля в категориях до 57, 65, 70, 79 и 97 кг, в воскресенье — 61, 74, 86, 92 и 125 кг. Соревнования пройдут во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева , который вмещает до пяти тысяч зрителей.

На чемпионате Европы выступят спортсмены из 35 стран, включая Украину. Спортивные власти страны сняли запрет на участие атлетов в соревнованиях, проводимых на территории России, Ассоциация спортивной борьбы Украины сформировала команду из числа борцов, которые согласились выступить на турнире в Дагестане. При этом пропустит турнир в Каспийске вице-чемпион Олимпийских игр 2016 года, сильнейший украинский борец Жан Беленюк

На турнире будет задействовано более 300 волонтеров, около 100 из них приедут из других регионов России — из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ставрополья. На чемпионат аккредитованы 90 переводчиков, а также более 100 российских и зарубежных журналистов. Для гостей и участников чемпионата Европы в Дагестане подготовлены около 40 гостиниц. Организаторы также предложили три туристических направления — экскурсии в Махачкалу, Дербент и Гуниб, талисманом чемпионата Европы стал орел в борцовском трико.

Торжественная церемония открытия чемпионата Европы состоится 1 мая. В ней будут задействованы практически все основные учреждения министерства культуры Дагестана, в том числе заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка». В представлении будет задействовано порядка 300 артистов хореографических и театральных коллективов республики и гимнасты, приглашенные из Москвы.

Безопасность будут обеспечивать более тысячи сотрудников правоохранительных органов , привлечены также сотрудники частных охранных предприятий и народные дружинники.

Турнир со столетней историей

Первый чемпионат Европы по греко-римской борьбе прошел в 1911 году в Будапеште, с 1929 года стали соревноваться также борцы вольного стиля, с 1988 года — женщины. С 2005 года проводятся объединенные чемпионаты Европы по трем видам борьбы, в России эти соревнования пройдут во второй раз в истории — в 2006-м первенство континента принимала Москва.

Год назад на чемпионате Европы в сербском Нови-Саде было разыграно 24 комплекта наград, на счету российских борцов — 16 медалей, из них пять — золотые. Чемпионами Европы стали «вольники» Ильяс Бекбулатов (65 кг) и Даурен Куруглиев (86), борец греко-римского стиля Артем Сурков (66), а также Любовь Овчарова (60) и Анастасия Братчикова (69).

Сборная России неудачно выступила на чемпионате мира 2017 года в Париже, не завоевав ни одной золотой медали в 24 дисциплинах. На счету российских борцов — четыре серебряные и пять золотых медалей.