Гладилин: «От отсутствия Комбарова и Глушакова „Спартак“ ничего не потерял»

— Как вам игра «Спартака» с «Амкаром»?

— «Спартак» выполнил задачу, взял три очка. Сыграл уверенно, мог забить еще. В обороне команда допускала ошибки, поэтому проблемы остаются, но в принципе, сыграли надежно, на ноль. Наконец-то! Это закономерная победа. О качестве говорить сложно, потому что москвичи играли на результат. Массимо Каррера очень нервничал, радовался каждому голу, как будто это его последний матч. Очки были нужны, и эта победа дает команде возможность увереннее бороться за Лигу чемпионов.

— Насколько помог команде быстрый гол?

— Он немного снял напряжение. Получилась фора в один мяч, и ребята стали спокойнее играть сзади. Запас прочности был. Это хорошее подспорье, особенно на выезде.

— «Спартак» выбрал более оборонительный вариант игры, чем обычно. Насколько такая тактика была оправдана?

— Это его игра. В предыдущих встречах, в которых команда не могла победить, она действовала с массивной защитой. Там соперники играли от обороны, в одного нападающего, и закрывали все зоны. У «Спартака» проблемы со вскрытием защиты, когда стоит два эшелона защитников. А когда идет открытый футбол, быстрые контратаки, есть открытые зоны, это подходит исполнителям, которые находятся у «красно-белых». Это их игра.

— Потерял ли что-то «Спартак» с отсутствием Глушакова и Комбарова в составе?

— Нет. И тот, и другой уже не в тех кондициях, в которых были даже год назад. Сейчас они тормозят команду. Комбаров в последней игре плохо себя проявил. Глушаков в последнее время тоже не блещет. Поэтому никакой потерей их отсутствие не стало.

— Стоит ставить их на следующий матч?

— В том состоянии, в котором они находятся, нет смысла их ставить. Хотя это опытные футболисты и спартаковцы, плюс есть лимит на россиян. Думаю, исходить надо из того, кто лучше на данный момент. Если футболист не в порядке, ставить нельзя. Матч с «Амкаром» показал, что команда сыграла удачно и в атаке, и в обороне без провалов. Те, кто был на поле, достаточно солидно смотрелись.

— Получили травмы Зе Луиш и Максимович. Это потери для «Спартака»?

— Конечно. Оба футболиста зрелые, каждый выполняет свою ключевую функцию. Один в обороне, другой в нападении. Это потеря для «Спартака» в мощи.

— Подопечным Карреры теперь будет попроще психологически после этой победы?

— Конечно. Улягутся разговоры, болельщики перестанут прессовать. К тому же "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА, и у «красно-белых» есть реальный шанс бороться за второе место. Все зависит от них.

— По силам ли команде удержать второе место, учитывая состояние и внутреннюю атмосферу?

— Конечно. У них второго шанса не будет. Сейчас все складывается для того, чтобы они заняли второе место.

— Обратили внимание, что Каррера сменил свой цивильный костюм на спортивную куртку? Это сделано на фарт?

— (смеется). Возможно, для фарта. А может быть, просто погодные условия были такие. Не знаю. Но игра для него была ключевая. Если бы сегодня его команда уступила, то, возможно, речь бы шла об отставке.

— Вы бы поддержали такой шаг, если бы его уволили?

— Если он не войдет в Лигу чемпионов — это невыполнение задачи. Каррера проиграл Кубок России, и если не первое место, то войти в Лигу чемпионов должен. Иначе цель не будет достигнута.

— Но все-таки один трофей у него есть в этом сезоне — Суперкубок.

— Скажу так. Каррера уже освоился в РФПЛ, а в нашем чемпионате работать непросто. Надо в нем разбираться. Те вопросы, которые сейчас есть в команде — это не совсем футбольные дела. Поэтому надо смотреть.