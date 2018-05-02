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Надаль прокомментировал решение Федерера пропустить грунтовую часть сезона
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Надаль прокомментировал решение Федерера пропустить грунтовую часть сезона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Об этом сообщает «Советский спорт».
"Понимаю решение Федерера. Он должен думать о том, что на грунте требуется тратить больше сил. Благодаря последним успехам он приобрел победный импульс, который может быть поставлен под угрозу в случае его поражений на грунте.
Думаю, эти два фактора в совокупности и привели к такому решению. Мы должны уважать его выбор. Раз такая тактика работает и приносит результат, то зачем ему что-то менять?" — цитирует Надаля официальный сайт турнира в Мадриде.
Ранее первая ракетка мира Надаль сравнялся по количеству финалов в соревнованиях категории ATP 500 с Федерером.
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