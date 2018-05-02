Надаль прокомментировал решение Федерера пропустить грунтовую часть сезона

Об этом сообщает «Советский спорт».

"Понимаю решение Федерера. Он должен думать о том, что на грунте требуется тратить больше сил. Благодаря последним успехам он приобрел победный импульс, который может быть поставлен под угрозу в случае его поражений на грунте.

Думаю, эти два фактора в совокупности и привели к такому решению. Мы должны уважать его выбор. Раз такая тактика работает и приносит результат, то зачем ему что-то менять?" — цитирует Надаля официальный сайт турнира в Мадриде.

Ранее первая ракетка мира Надаль сравнялся по количеству финалов в соревнованиях категории ATP 500 с Федерером.