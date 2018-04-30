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Мать Циципаса: «Я и мой муж очень дружны с родителями Медведева»
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Мать Циципаса: «Я и мой муж очень дружны с родителями Медведева» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса прокомментировала недавний конфликт сына с россиянином Даниилом Медведевым, который произошел во время турнира в Майами.
«Личные конфликты между игроками не должны переходить ни в какие разборки и уж тем более не должны носить какие-либо мотивы, кроме личных. Я и мой муж очень дружны с родителями Медведева: они у нас ужинают. В последний раз это было 10 дней назад: мы провели два вечера вместе с ними у нас дома. Вот насколько мы далеки от того, что пишет пресса. Практически у каждого игрока — даже у таких великих, как Федерер и Надаль — бывает несдержанность: и ракетки ломают, и чего только ни происходит.
Может быть, это был такой момент в карьере Степки, через который ему надо было пройти, выйти на правильный путь и вынести урок. Он уже это сделал, и не надо выставлять его как самого большого врага российского тенниса. Это просто смешно, ведь он наполовину русский. С таким же успехом он мог это все говорить и по отношению к себе. У него достаточно самоиронии и самокритики», — цитирует маму теннисиста Юлию.
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