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Почему судьи отменили вторую шайбу «Питтсбурга»? Объясняем
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Почему судьи отменили вторую шайбу «Питтсбурга»? Объясняем 

Спорт-Экспресс 18 минут назад
В третьем периоде второго матча серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» (4:1, 1-1) судьи отменили гол шведского форварда Патрика Хернквиста. Почему? Хоккеисты «Пингвингз» сразу же стали праздновать заброшенную шайбу, однако судьи на льду не зафиксировали взятие ворот. Ни один из многочисленных повторов не дал четкого подтверждения, что шайба пересекла линию ворот, поэтому решение полевых арбитров осталось в силе. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
A closer look. No goal. 10:57 left and the Penguins trail 3-1. pic.twitter.com/FKgotwGGVN
— Pittsburgh Penguins (@penguins) 29 апреля 2018 г.
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