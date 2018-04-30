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Хёрнквист: с моего ракурса был гол, но что сейчас можно сделать?
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Хёрнквист: с моего ракурса был гол, но что сейчас можно сделать? 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист после поражения во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4, 1-1) прокомментировал эпизод со своим незасчитанным голом.
«Думаю, что был гол. Арбитры не могли этого видеть. С моего ракурса это был гол. Это хоккей. Что сейчас можно сделать?», — цитирует Хёрнквиста Pens Inside Scoop.
В середине третьего периода у ворот «Вашингтона» произошёл спорный эпизод, который во многом определил исход матча. Хёрнквист после передачи Сидни Кросби отправил шайбу в ворота, но голкипер хозяев Брэйден Холтби успел её зацепить. Шайба оказалась в районе линии ворот. Игроки «Питтсбурга» сигнализировали о взятии ворот, однако главные арбитры Крис Руни и Горд Дуайер после просмотра эпизода шайбу не засчитали, так не сумели найти повтора, который свидетельствовал бы о том, что шайба полностью пересекла линию ворот.
Видео момента можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».
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