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Кросби: я видел, что был гол, не знаю, что смотрели судьи
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Кросби: я видел, что был гол, не знаю, что смотрели судьи 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после поражения во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4, 1-1) прокомментировал незасчитанный гол Патрика Хёрнквиста.
«Не знаю, какие там повторы были у судей, что они смотрели. То, что видел я, это должен был быть гол», — цитирует Кросби Pens Inside Scoop.
В середине третьего периода у ворот «Вашингтона» произошёл спорный эпизод, который во многом определил исход матча. Патрик Хёрнквист после передачи Сидни Кросби отправил шайбу в ворота, но голкипер хозяев Брэйден Холтби успел её зацепить. Шайба оказалась в районе линии ворот. Игроки «Питтсбурга» сигнализировали о взятии ворот, однако главные арбитры Крис Руни и Горд Дуайер после просмотра эпизода шайбу не засчитали, так не сумели найти повтора, который свидетельствовал бы о том, что шайба полностью пересекла линию ворот.
Видео момента можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».
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