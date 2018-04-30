Кросби: я видел, что был гол, не знаю, что смотрели судьи

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после поражения во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (1:4, 1-1) прокомментировал незасчитанный гол Патрика Хёрнквиста

«Не знаю, какие там повторы были у судей, что они смотрели. То, что видел я, это должен был быть гол», — цитирует Кросби Pens Inside Scoop.

В середине третьего периода у ворот «Вашингтона» произошёл спорный эпизод, который во многом определил исход матча. Патрик Хёрнквист после передачи Сидни Кросби отправил шайбу в ворота, но голкипер хозяев Брэйден Холтби успел её зацепить. Шайба оказалась в районе линии ворот. Игроки «Питтсбурга» сигнализировали о взятии ворот, однако главные арбитры Крис Руни и Горд Дуайер после просмотра эпизода шайбу не засчитали, так не сумели найти повтора, который свидетельствовал бы о том, что шайба полностью пересекла линию ворот.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» «Питтсбурга».