«Вашингтон» вышел в финал Восточной конференции

Они всё-таки смогли сделать это. Всё решил гол Евгения Кузнецова

«Мы не оглядываемся назад. Мы с нетерпением ждём матча», — говорил Александр Овечкин днём в понедельник перед шестой игрой серии. За 13 лет карьеры в НХЛ российский снайпер никогда не выходил в третий раунд плей-офф, несмотря на то, что «Вашингтон» достаточно часто считался одним из фаворитов. История кубковых взаимоотношений «столичных» и «Питтсбурга» также выглядела мучительной для «Кэпиталз»: «пингвины» выиграли у соперника 9 из 10 серий, а единственная победа «Вашингтона» была датирована 1995 годом.

Тем не менее, даже несмотря на отсутствие ведущего центрфорварда Никласа Бекстрёма (швед получил травму руки в пятом матче и не смог выйти на лёд), дисквалификацию Тома Уилсона и травму Андре Бураковски «Вашингтон» смотрел на шестую встречу с осторожным оптимизмом. «В этом году у нас есть какой-то особенный настрой. Мы смогли сосредоточиться на развитии нашей команды, мы смогли исправить многие моменты, да и давления стало меньше», — сказал перед матчем Брейден Холтби. «Всё это правильно, но шестой матч станет одной из самых сложных игр, с которой мы когда-либо сталкивались», — предупредил Ти Джей Оши. «А я и раньше не видел, чтобы „Вашингтон“ сам сдавался и складывал оружие. Все матчи играются с разницей в один гол. Ошибка тут, ошибка там — и ты либо победил, либо проиграл. Борьба очень плотная, но и в прошлые годы она была такой же», — невозмутимо заметил капитан «Пингвинз» Сидни Кросби. И всё-таки, скандирование болельщиков «Вашингтона» после предыдущего матча «Ещё одна игра, ещё одна победа!» оказалось пророческим.

Победный овертайм и гол Кузнецова

Первый период получился достаточно осторожным — команды не спешили раскрываться, сосредоточившись на внимательных действиях у своих ворот. «Вашингтон» первым получил право на большинство, когда защитник Олли Мяяття неаккуратно сыграл против Ларса Эллера , но оно осталось нереализованным, равно как и численный перевес хозяев в середине двадцатиминутки. Первым результативным действием во встрече стал бросок в ближний угол нападающего «Вашингтона» Алекса Чиассона , которого вывел на ударную позицию Натан Уокер . Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей в этом эпизоде сыграл не слишком уверенно, но вину за пропущенную шайбу с вратарём должен разделить всё тот же Мяяття, не успевший накрыть бросавшего.

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«Пингвины» активизировались и смогли восстановить равновесие ближе к середине игрового отрезка. Удачный выигрыш вбрасывания в чужой зоне в исполнении Сидни Кросби и могучий дальний бросок Криса Летанга заставили взорваться от восторга стадион, который наверняка рассчитывал на то, что «Питтсбург» сможет развить этот успех.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Однако «Вашингтон» смотрелся лучше, чаще нагружая вратаря соперников работой. За шестой матч «пингвины» сделали 14 потерь шайбы — наибольшее число за всю нынешнюю серию. На шестой минуте овертайма «столичные» сделали решающий перехват: Овечкин разогнал атаку со своей синей линии, Евгений Кузнецов обежал в отрыв, а эмоции игроков «Кэпиталз» после того, как шайба оказалась в воротах, лучше всяких слов говорили о том, насколько важным для них стал этот успех.

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«Наконец-то это случилось, мы их обыграли! Это была непростая серия и отличный матч. Это что-то особенное! Мы никогда там не были, я счастлив! В овертайме надо было принимать решение, Кузя был открыт, и я старался сделать хорошую передачу. В прошлом матче он сделал то же самое, забил при выходе один в одного. Вся команда старалась, мы потеряли несколько ключевых игроков, другие ребята заняли их место. Это очень важная победа для клуба, теперь ждём серию с «Тампой». Мы ждали слишком долго! Наконец мы обыграли «Питтсбург» и вышли в следующий раунд. Мы не едем домой, не едем в отпуск, а продолжаем борьбу. Это круто, надо наслаждаться этим и не останавливаться», — светился от счастья Овечкин.

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«Когда у вас нет одного из хоккеистов, то вы пытаетесь перегруппировать силы. Словом, мы играем за Тома Уилсона, который отстранён, для нас он очень важный игрок. В прошлом году, когда у «Питтсбурга» не было Сида, они выиграли у нас. А сегодня вечером выиграли мы. Хорошо ли, что будет два дня отдыха и нет необходимости играть седьмой матч? Да у меня жена в отпуске. Хотя это и не важно, я же здесь. Я испытываю невероятные эмоции. Забил победный гол — эти ощущения трудно передать», — сказал Евгений Кузнецов.

Старт серии финала Восточной конференции между «Вашингтоном» и «Тампой» состоится в ночь с пятницы на субботу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».