Прогноз на матч Уфа — СКА-Хабаровск: кому удастся прервать свою безвыигрышную серию

«Уфа» — «СКА-Хабаровск». Прогноз на матч 28-го тура российской Премьер-лиги (30.04.2018, 11:30 мск).

Большинство матчей 28-го тура РФПЛ была вынесена на понедельник, и первая встреча игрового дня будет сыграна в Уфе, где местная одноимённая команда примет в гости дальневосточный «СКА-Хабаровск». Этот поединок не несёт особой турнирной интриги — уфимцы могут бороться максимум за шестое место, которое не даёт путёвки в еврокубки, а хабаровчане уже ни за что не борются, так как выше последнего места они уже никак не смогут подняться. Букмекеры перед этой встречей не ждёт особой интриги, будучи уверенными в победе «Уфы», которая оценивается коэффициентом 1.30.

Команда

"Уфа"

28:30 "СКА-Хабаровск"

16:47 "Уфа"

Команда Сергея Семака не лучшим образом провела сложный отрезок сезона, который ждал их в апреле, выдав 4-матчевую безвыигрышную серию. Но при этом и в грязь лицом «Уфа» не ударила, достойно сражаясь с лидерами. Месяц начался домашним поражением от "Зенита" (1:2), после чего уфимцы уступили на выезде «Арсеналу» (1:2). После этого команда Семака претендовала на победу в родных стенах в матче с ЦСКА (1:1), но всё же пропустила ответный гол от Муса, незадолго до конца встречи. А 8 дней назад «Уфа» смогла не проиграть в Москве действующему лидеру и почти новому чемпиону страны «Локомотиву» (0:0).

"СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровску" же похвастаться по-прежнему совсем нечем. Единственный гол, которым хабаровчане отметились в этом году, был забит в серии послематчевых пенальти в проигранном четвертьфинале Кубка России «Шиннику». В семи же весенних матчах Премьер-лиги дальневосточные «армейцы» не забили ни одного гола, сыграв лишь вничью в гостях с «Ахматом» (0:0). Интересно, что именно после этого матча был уволен с поста главного тренера недолго пробывший здесь Ринат Билялетдинов . Его заменил Сергей Передня , но он начал с трёх кряду поражений всухую, уступив дома «Амкару» (0:2), в гостях «Ростову» (0:2), а в прошлом туре СКА проиграл в родных стенах «Динамо» (0:1). Поражение от динамовцев официально отправило дальневосточников в ФНЛ.

Где смотреть матч

На телеканале «Наш футбол» можно будет посмотреть прямую трансляцию матча «Уфа» — «СКА-Хабаровск», начиная с 11:15 по московскому времени. Текстовая трансляция этой встречи состоится на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Уфа" ранее никогда не проигрывала «СКА-Хабаровску» в официальных матчах, о чём говорит статистика личных встреч: +2=4-0, разница мячей — 8:5. В матче первого круга нынешнего сезона хабаровчане были близки к победе, выиграв первый тайм в два гола, благодаря годам Димидко и Дедечко, но после перерыва дубль Кротова принёс «Уфе» ничью 2:2.

Интересные факты

"Уфа" имеет 4-матчевую безвыигрышную серию (+0=2-2, 3:5);

"Уфа" забивала в каждом из последних девяти домашних матчей (+6=2-1, 15:7);

В последних четырёх домашних матчах «Уфы» проходила ставка «Обе команды забьют» (+1=2-1, 6:6);

"Уфа" более 78% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах;

"Уфа" никогда ранее не проигрывала «СКА-Хабаровску» (+2=4-0, 8:5);

"СКА-Хабаровск" имеет 15-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (+0=2-13, 8:33);

"СКА-Хабаровск" не забил ни одного гола в 2018-м году (+0=2-6, 0:10);

"СКА-Хабаровск" обладает худшей обороной в чемпионате — 16 забитых голов;

"СКА-Хабаровск" не выиграл ни одного выездного матча в чемпионате (+0=3-10, 3:24);

"СКА-Хабаровск" не забил ни одного гола в чемпионате с 46 по 60 минуты;

"СКА-Хабаровск" не забил ни одного гола в первых таймах выездных матчей чемпионата (+0=5-8, 0:13).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"