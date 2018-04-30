«Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву»

Зенит потерял Ивановича

О теме травм не удалось забыть даже с началом игры. Уже на 14-й минуте дёрнул мышцу Бранислав Иванович — серб вынужден был попросить замену. Манчини неожиданно отказался от схемы 3-5-2, которая неплохо работала по весне и, казалось бы, напрашивалась для «отзеркаливания» тактической модели ЦСКА, однако итальянец поставил на 4-4-2. С одной стороны, Манчини сделал акцент на быстрые фланги, с другой, у пары Муса — Чалов появлялось больше шансов убежать к воротам Юрия Лодыгина от двух центральных защитников хозяев. Тренер «Зенита» не стал менять расстановку и лишившись серба. В центр обороны переместился Доменико Кришито , а на левый фланг отправился Юрий Жирков , чьи лучшие годы карьеры связаны с ЦСКА», — сетует на травмы автор «Чемпионата» Анатолий Романов

«Зенит» без плана на игру

«Роберто Манчини перед началом, примерно пока ему свистели, отрицал, что план «Зенита» на игру — это навесы на Антона Заболотного . И порождал шутки, что у его команды тогда вообще никакого плана нет.

Очевидно, забросы верхом вперед запретили только Юрию Лодыгину, зенитовский вратарь постоянно искал варианты для первого паса низом, и это периодически приводило к проблемам. А вот Браниславу Ивановичу и Михе Мевле засылать за спины защитникам было можно.

Хотя самый перспективный выход в начале игры Антон Заболотный создал себе сам, когда оббежал Сергея Игнашевича и обыграл Алексея Березуцкого — жаль, что пробил мимо. Именно жаль не из-за симпатии к «Зениту», а чисто по-человечески по отношению к Антону. Ему критически не хватает первого гола за новую команду. Заболотный давно его заслужил. Если бы он реализовывал моменты так же эффективно, как осенью в «Тосно», никаких поводов для шуток над ним не было бы. Но и тут последнего удачного действия Заболотному не хватило: удар с внешней прошел с внешней стороны от дальней штанги», — сочувствует нападающему «Зенита» обозреватель «Советского Спорта» Андрей Васильев

Вязкая игра

«Игра в первые тридцать минут «увязла» в центре поля. Это было совсем не похоже на матч между «Интером» и «Ювентусом», состоявшийся накануне. Скорее, на игру «Амкара» и "Спартака" в Перми, где москвичи победили 2:0. Она была такой же тягучей и скучной. Правда, в ней был интересный момент. Тренер Массимо Каррера передал записку защитнику Сальваторе Бокетти. Тот ее прочитал и бросил в сторону Вадима Евсеева . Тренер «Амкара» поднял записку, прочитал и хотел передать тренерскому штабу «Спартака» с благодарностью. Но там шутку не поняли. Выскочил на бровку итальянский помощник Карреры и обругал всех, кто имел отношение к инциденту.

Оставалось надеяться, что номер с записками повторит Роберто Манчини, тем более что он это делает почти в каждом матче. Однако Мистер не прибегал к «разъяснительной» работе. Хотя у хозяев мало что получалось. До перерыва забить несколько раз могли гости. Петербуржцев спас Юрий Лодыгин, отразивший удары Мусы, Чалова и Константина Кучаева . Все, что удалось зенитовцам, это «посадить» на карточки братьев Березуцких, которые «срубили» Себастьяна Дриусси и Заболотного. Нападающие «Зенита» вообще ни разу не попали по воротам.

После перерыва «великое противостояние» продолжилось. Вспомнилось, что «Зенит» и ЦСКА не могут друг другу забить уже несколько матчей подряд. Последний раз мячи влетали в сетку в матче 2016 года, состоявшемся на «Петровском» и завершившемся со счетом 1:1», — огорчен унылостью игры креативный редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков.

Невезение Заболотного

«Во втором тайме команды и не подумали сбавлять оборотов. Едва не забил Кучаев? Тут же Акинфеев остановил мяч на ленточке после выстрела головой Кришито. Ригони дважды с левой опасно закрутил в дальний угол? Фернандесу не хватило самой малости, чтобы открыть счет.

За 10 минут до конца Заболотный точно кивнул головой в дальний угол, но мяч невероятным образом разминулся со створом ворот, и невезение нападающего «Зенита» продолжилось — у бывшего игрока «Тосно» до сих пор ни одного гола в официальных играх за сине-бело-голубых.

Резервный экран сегодня так и остался без работы — несмотря на все старания ни одной из команд отличиться не удалось. Санкт-Петербург обошелся без грозы и града голов — сегодня в городе на Неве была жаркая засуха. Борьба за место в Лиге чемпионов продолжается, а вот шансы на чемпионство «Зенит» уже потерял — «Локомотив» для него уже недосягаем. У ЦСКА же они пока еще остаются», резюмирует автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков

ЦСКА и «Зениту» не хватает класса

«Возможно, атакующий класс — это как раз и есть то главное, что отличает «Зенит» и ЦСКА сегодняшнего дня от предыдущих лет, проходивших в российском футболе под знаком их парной гегемонии. При всей мудрёности игровой механики, которая с каждым годом становится всё изощрённей, главным условием успеха остаётся то элементарное, что было очевидно с самого рождения футбола, — искусство забивать голы. И не играют ли очные встречи недавних грандов роли некоего рентгена, который диагностирует источник нездоровья?

Может быть, именно ослабление голевого навыка лучше всего объясняет то, почему два этих клуба бьются теперь в российском футболе не за главный, а за утешительный приз. Да и в этой схватке уже не фавориты», — рассуждает о причинах голевой засухи команд колумнист Sportbox.ru Андрей Колесников

Третий матч на ноль

«Третий матч Виктора Ганчаренко против Зенита — и третий раз 0:0. Игры получились разными, но результат, пожалуй, всякий раз был закономерен. И в первом круге нынешнего сезона, когда ЦСКА мощно начал и создал чуть больше, чем соперники, и сегодня, когда зенитовцы, пожалуй, превзошли армейцев по числу острых атак. Впрочем, нельзя сказать, что это привело к обилию опасных моментов. Первый удар в створ ворот гостей «Зенит» нанес в середине второй половины, а Игорю Акинфееву по-настоящему пришлось выручать только однажды, после удара Доменико Кришито со «второго этажа». Но это действительно было суперспасение!

Как оценивать эту ничью? С одной стороны, армейцы отступили на третье место, пропустив вперед «Спартак». С другой, остались в таблице выше другого конкурента, не позволив себя обойти после очного поединка. С оценками повременим до завершения сезона, а пока просто констатируем факт — как минимум четыре очка в двух домашних матчах на финише обеспечат ЦСКА третье место и квалификацию Лиги чемпионов. Есть шанс и на второе с прямой путевкой в самый престижный еврокубок, здесь надо ждать осечки спартаковцев», — видит позитив в потере очков автор Bobsoccer Максим Квятковский.

«Зенит» не заслуживает Лиги чемпионов

«В результате 51 328 людей на стадионе и сотни тысяч телезрителей не получили того, на что рассчитывали. Стыдно так играть, причем если ЦСКА понять можно — они и не декларировали, что всех порвут, то «Зенит» с бравадой о победе в ЛЧ после таких игр должен менять тренера и половину состава. «Зенит» сам себя загнал в это состояние, никто силой не заставлял выбирать Манчини — тренера с сомнительной репутацией. Никто не заставлял слушать Роберто и тащить в команду всех аргентинцев, которых только можно поймать.

Никто не мешал даже сегодня и в этом составе сыграть качественно, продуманно, слаженно, а не дергаться. Так что без ЛЧ останется команда, которая этого заслуживает. Если завтра «Краснодар» покажет характер и победит «Локомотив», то Манчини вообще рискует завершить сезон на пятом месте. Раз в Туле отскочили, а сегодня не проиграли, поскольку ЦСКА не хватило дури Вернблума или озарения Дзагоева — это место будет отражать текущее состояние команды.

"Зенит" давно не был таким слабым и посредственным именно по качеству футбола во всех фазах. Манчини довел команду до такого состояния, что даже люди, из которых в начале сезона можно было выжать приличную игру, становятся призраками — как сегодня Кузяев. ЦСКА остается собой не первый год, и за эту честность их можно похвалить, а «Зенит» превратили в нелепую синюю суету», — клеймит позором питерский клуб блогер Soccer.ru Игнат Березин.

«Зенит» заслуживал победу

«Футбол «Зенита» сегодня работал. Антон Заболотный опять не забил, но пожалуйста, хотя бы сегодня лучше оцените его за большой объём работы: 30 единоборств, 21 верховое, 50% и 52% выигранных соответственно, пара созданных для команды шансов навязанной борьбой и один момент, приготовленный Заболотным в одиночку. Были к месту резкие забегания Кузяева, Дриусси и Ригони. Специально под ЦСКА придумали два оригинальных розыгрыша стандартов, причём один из них — явный косплей на лучший стандарт всего европейского сезона, от «Жироны»: с пасом по лицевой линии и передачей на 11 метров под удар. «Армейцы» прочитали, но здесь важно, что «Зенит» отработал саму задумку.

Претензий к «Зениту» и Манчини много — мнение, что команда с таким составом не должна так играть, вполне жизненно. Но сейчас, на финише сезона, важнее другое: как команда выполняет то, что сама наметила. ЦСКА, перестроившись на 3-5-2 и умышленно насыщая центр, всё равно проваливался в центральной зоне и допустил много тактических ошибок. «Зенит» в середине тоже не был безупречен — но все тактические задачи, намеченные на сегодня, выполнил.

Так что если хотите покритиковать «Зенит» за результат, а Манчини — за уровень футбола, то сегодня это точно не к месту. Сегодня петербуржцы заслужили на два очка больше», — не согласен с критикой в адрес питерского клуба автор «Чемпионата» Сергей Титов

Стагнация тренерской мысли

«Буду настаивать — «Зенит» провел качественный матч. Скажу больше — соглашусь с Роберто Манчини: это лучшая игра петербуржцев в весенней стадии чемпионата России. «Зенит» превзошел армейцев по основным статистическим показателям: удары по воротам (16 против 7), удары в створ (8 — 2), владение мячом (54%-46%), а так же был лучше по качеству и количеству созданных моментов. Последнее, конечно, мое субъективное, болельщицкое мнение, но если на одну чашу весов положить удар Кришито, блестяще парированный Акинфеевым, а на другую — эпизоды с участием Мусы, моя точка зрения покажется объективной.

И тем не менее в сухом остатке — сухая ничья. Восьмая для «Зенита» в текущем чемпионате России. Из самой результативной команды первого отрезка сезона петербуржцы превратились в «одну из» — «Зенит» по этому показателю уступает «Спартаку», ЦСКА, «Краснодару» и идет вровень с «Локомотивом». Понятно, что в отсутствие Кокорина налицо сложности в завершающей стадии атаки, но стагнация тренерской мысли, согласитесь, налицо: кроме стандартов и кроссов «Зенит» по-прежнему ничего не может предложить своим оппонентам. Создавая много моментов, подопечные Роберто Манчини раз за разом сталкиваются с проблемой реализации. На мой взгляд, дело в упрощенной, однообразной игре в атаке», — находит и плюсы и минуты в игре «Зенита» автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов

Манчини — на выход

«В зрительском голосовании за лучшего игрока матча лидировали вратари — Акинфеев и Лодыгин. Вряд ли футбол полевых игроков чем-то свежим зацепил тренера сборной России Станислава Черчесова , который сидел на трибуне. Будто он никогда не видел оборонительных косяков Игоря Смольникова

"С точки зрения качества футбола это одна из наших лучших игр в сезоне. Мы заслуживали победы", — сказал Манчини. А Виктор Гончаренко не понял, по какой причине «Зенит» должен был победить. Теперь клуб из Санкт-Петербурга совершенно точно потерял шансы на чемпионство. Поспешная коронация в начале сезона — и скудные, судорожные попытки зацепиться за зону Лиги чемпионов в конце. Манчини пишет записки и нервно кусает колпачок от ручки, но российский футбол он так и не раскусил. Ещё два тура — и его выпишут.

Роберто лукавит, когда говорит о своём будущем в «Зените». Даже третье место в РФПЛ не сохранит его в команде, с которой он уже попрощался. Это известный факт.