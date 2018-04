Майк Салливан: Мы вежливо не согласны с решением лиги отменить гол Хернквиста

— Я думал, что это был 100% гол. Вот как мы это видели. Поэтому мы вежливо не согласны с решением лиги, — приводит слова Салливана Pens Inside Scoop.

Напомним, что арбитры на 50-й минуте встречи отменили взятие ворот, так как не смогли на повторах точно разобрать, пересекла ли шайба линию.

«Вашингтон» победил в этом встрече «Питтсбург» со счетом 4:1 и сравнял счет в серии (1-1). Следующий матч пройдет 2 мая в Питтсбурге и начнется в 2:30 по московскому времени.

A closer look. No goal. 10:57 left and the Penguins trail 3-1. pic.twitter.com/FKgotwGGVN

— Pittsburgh Penguins (@penguins) 29 апреля 2018 г.