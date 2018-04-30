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Майк Салливан: Мы вежливо не согласны с решением лиги отменить гол Хернквиста
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Майк Салливан: Мы вежливо не согласны с решением лиги отменить гол Хернквиста 

Советский спорт 35 минут назад
— Я думал, что это был 100% гол. Вот как мы это видели. Поэтому мы вежливо не согласны с решением лиги, — приводит слова Салливана Pens Inside Scoop.
Напомним, что арбитры на 50-й минуте встречи отменили взятие ворот, так как не смогли на повторах точно разобрать, пересекла ли шайба линию.
«Вашингтон» победил в этом встрече «Питтсбург» со счетом 4:1 и сравнял счет в серии (1-1). Следующий матч пройдет 2 мая в Питтсбурге и начнется в 2:30 по московскому времени.
A closer look. No goal. 10:57 left and the Penguins trail 3-1. pic.twitter.com/FKgotwGGVN
— Pittsburgh Penguins (@penguins) 29 апреля 2018 г.
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