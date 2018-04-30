Президент Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поздравил болельщиков после завоевания командой титула чемпиона Испании.
«Поздравляю болельщиков «Барселоны»! Мы сделали дубль! И это седьмое чемпионство за десять лет. Новый трофей в необычной эре спортивных успехов. Это что-то, что могут сделать только легендарные команды» — написал Бартомеу в «Твиттере.
»Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании, больше побед только у «Реала» — 33. Впервые Примеру выиграл главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде, который был назначен на этот пост в прошлом году.