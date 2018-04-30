Гари Кэйхилл: Конечно, мы хотим пробиться в четверку, но это зависит не только от «Челси»

— Это было нелегко. Им нужны результаты, и они боролись до самого конца. Они старались, рисковали, бросались большинством в атаку, и нам в конце было сложно. Нам нужна была победа, так что это была хорошая игра и отличная победа. Не все получалось, как надо, но мы не сдавались и добились результата.

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Нам казалось, что будет очень сложно попасть в четверку за несколько недель, но давайте посмотрим, что будет дальше. Это провоцирует давление. Уверен, конкуренты к этому привыкли, но мы хорошо делали и делаем свою работу, все, что мы можем сейчас — пытаться побеждать в каждой встрече до конца сезона, а дальше посмотрим, что будет, — цитирует Кэйхилла официальный сайт клуба.

После этой игры «Челси» набрал 66 очков и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Челси» на своем поле примет «Ливерпуль».