Зеедорф намекнул на возможный уход из «Депортиво»

Главный тренер «Депортиво» Кларенс Зеедорф намекнул, что может покинуть клуб ближайшим летом. В 35-м туре испанской Ла Лиги клуб из Ла-Коруньи проиграл «Барселоне» (2:4) и потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки в элите на следующий сезон.

"Нам всем очень грустно из-за вылета, но я хочу поблагодарить всех игроков и болельщиков. У нас подобрался очень хороший рабочий коллектив. Мы не выполнили нашу задачу, но это футбол. Что касается моего будущего, еще ничего не ясно. Хочу, чтобы мы закончили сезон достойно. Продолжаем работать.

Такое происходит с «Депортиво» не впервые. Мы должны оправиться от этого. Желаю этому клубу всего наилучшего", — цитирует Зеедорфа Football Espana.