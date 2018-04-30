Ещё
Ловчев: «Урал» посильнее, но отдаю предпочтение «Ахмату»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ловчев: «Урал» посильнее, но отдаю предпочтение «Ахмату» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ между «Ахматом» и «Уралом». Игра состоится 30 апреля, начало — в 16:30 мск.
«Вроде бы посильнее «Урал», но для «Ахмата» этот домашний матч отличный шанс еще больше отдалиться от зоны переходных матчей. Грозненская команда провела отличный поединок на контратаках против «Спартака» в прошлом туре и буквально разорвала красно-белых на их поле.
Великолепно сыграл Бериша, который на фланге полностью переиграл Комбарова, да и из Максимовича просто посмешище сделал, когда третий гол забивал. Я, кстати, этого футболиста заприметил, когда он еще в «Анжи» играл. Но в «Ахмате» Бериша наконец-то полностью раскрылся. А у «Урала» есть Бикфалви, который также довольно часто забивает. Поэтому думаю, что здесь мы увидим голы с обеих сторон. Ну, а в плане результата предпочтение отдаю «Ахмату» за счет фактора своего поля», — цитирует Ловчева.
SPORT24.ru: последние новости
Мхитарян - первый игрок, забивший в сезоне за «МЮ» и в ворота бывшей команды Президент «Барселоны» назвал команду легендарной «ПСЖ» пропустил гол после великолепного неберущегося удара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский боец UFC удивила мир своими формами13
Кудрявцева показала откровенное фото1
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»298
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым17
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение