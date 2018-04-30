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Лионель Месси: «Барселона» в этом сезоне была намного лучше соперников"
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Лионель Месси: «Барселона» в этом сезоне была намного лучше соперников" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после победы над «Депортиво» (4:2) в 35-м туре чемпоината Испании отметил, что команда заслуживает похвалы за сезон. Каталонцы оформили 25-е чемпионство в истории клуба.
— Мы должны ценить эту победу и отпраздновать вместе с фанатами, — приводит Marca слова Месси. — Они этого заслуживают. В этом сезоне мы были намного лучше соперников, почти не проигрывали. Только два поражения. К сожалению, одно — в Лиге чемпионов.
Обидно, что Иньеста уходит без «требла». Но в любом случае уходит красиво. Он заслужил это своей работой.
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