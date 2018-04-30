Григорий Денисенко: «Со мной связывались практически все клубы НХЛ»

17-летний форвард «Локомотива» Григорий Денисенко , пропустивший юниорский чемпионат мира, дал интервью «СЭ».

— На преддрафтовые тесты поедете?

— Да. 26 мая поеду.

— В интервью будете всем говорить, что возвращаться не хотите?

— Ха-ха. Да нет. Зачем это мне?

— Получить высокий выбор и сразу уехать.

— Я об этом не думаю.

— Какие-то клубы НХЛ уже с вами связывались?

— Да. Практически все.

— А что узнавали?

— Какие планы, что собираюсь делать вообще. Скауты обращаются. У них работа ведь такая — узнать человека поближе, понять его намерения, понять, хочет ли он играть в НХЛ. (Игорь ЕРОНКО)

Полное интервью Григория Денисенко