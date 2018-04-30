Григорий Денисенко: «Со мной связывались практически все клубы НХЛ» 

17-летний форвард «Локомотива» Григорий Денисенко, пропустивший юниорский чемпионат мира, дал интервью «СЭ».
— На преддрафтовые тесты поедете?
— Да. 26 мая поеду.
— В интервью будете всем говорить, что возвращаться не хотите?
— Ха-ха. Да нет. Зачем это мне?
— Получить высокий выбор и сразу уехать.
— Я об этом не думаю.
— Какие-то клубы НХЛ уже с вами связывались?
— Да. Практически все.
— А что узнавали?
— Какие планы, что собираюсь делать вообще. Скауты обращаются. У них работа ведь такая — узнать человека поближе, понять его намерения, понять, хочет ли он играть в НХЛ. (Игорь ЕРОНКО)
Полное интервью Григория Денисенко