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Григорий Денисенко: «Со мной связывались практически все клубы НХЛ»
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Григорий Денисенко: «Со мной связывались практически все клубы НХЛ» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
17-летний форвард «Локомотива» Григорий Денисенко, пропустивший юниорский чемпионат мира, дал интервью «СЭ».
— На преддрафтовые тесты поедете?
— Да. 26 мая поеду.
— В интервью будете всем говорить, что возвращаться не хотите?
— Ха-ха. Да нет. Зачем это мне?
— Получить высокий выбор и сразу уехать.
— Я об этом не думаю.
— Какие-то клубы НХЛ уже с вами связывались?
— Да. Практически все.
— А что узнавали?
— Какие планы, что собираюсь делать вообще. Скауты обращаются. У них работа ведь такая — узнать человека поближе, понять его намерения, понять, хочет ли он играть в НХЛ. (Игорь ЕРОНКО)
Полное интервью Григория Денисенко
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