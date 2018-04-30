Прогноз на матч Динамо — Рубин: ждать ли результативного футбола в Химках

«Динамо» — "Рубин" . Прогноз на матч 28-го тура российской Премьер-лиги (30.04.2018, 14:00 мск).

Середняки РФПЛ московское «Динамо» и казанский «Рубин» сойдутся в очном поединке в Химках. Теоретически обе команды всё ещё не обеспечили себе сохранение прописки в Премьер-лиге и могут угодить в зону переходных матчей. Хотя казанцев это касается в меньшей степени — вряд ли они опустятся ниже 12-го места даже в случае трёх поражений в оставшихся матчах. А вот «Динамо» отрывается от «Амкара» всего на 2 очка, поэтому столичной команде желательно сегодня победить, чтобы играть спокойно в последних двух турах. Букмекеры в этой встрече не видят фаворита, предлагая практически равные коэффициенты на победу каждой из сторон.

Команда

"Рубин"

31:24 "Динамо"

26:29 "Динамо"

Несмотря на нахождение динамовцев в опасной близости от зоны переходных матчей, совсем не верится в реальность понижения в классе команды Дмитрия Хохлова . Даже если «Динамо» и займёт 13-е место, то с «Тамбовом» и «Балтикой» они должны расправляться легко и непринуждённо. «Бело-голубые» здорово прибавили в игровом плане весной, хотя последние три матча могут где-то насторожить — динамовцы дома крупно проиграли «Локомотиву» (0:4), затем уступили в гостях "Зениту" (1:2), а в прошлом туре скромно обыграли в гостях «СКА-Хабаровск» (1:0). Но всё же нельзя сказать, что в команде Хохлова наметился игровой кризис — скорее удача не желает улыбаться ей.

"Рубин"

"Рубин" также выглядит конкурентоспособной командой этой весной, в семи весенни турах проиграв только однажды — в середине марта "Спартаку" (1:2), да и там решающий гол был пропущен лишь в концовке поединка. В последнее время команда Курбана Бердыева особо начала удивлять своей результативностью. В домашнем матче с «Ахматом» (3:2) и в выездном с «Амкаром» (3:0) казанцы забивали по три мяча заслуженно обыгрывая конкурентов. В прошлом туре голом-красавцем отметился Нобоа, но это был единственный гол, который не позволил обыграть в домашнем матче «Ростов» (1:1).

Не сыграет: Гёкдениз Карадениз (травмирован).

Где смотреть матч

Телеканал «Наш футбол» в 13:45 по московскому времени начнёт прямую трансляцию матча «Динамо» — «Ростов». Кроме этого Вы имеете возможность узнавать обо всех событиях встречи в текстовой трансляции на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Динамо" имеет очень негативную статистику очных противостояний с «Рубином»: +3=11-16, разница мячей — 21:45. В последний раз «бело-голубые» обыгрывали казанцев ещё в декабре 2012-го года. С того времени команды сыграли между собой 7 матчей. Что правда, проиграли в этих семи матчах лишь дважды, а остальные 5 встреч заканчивались мирно. Вот и в нынешнем сезоне матч первого круга в Казани закончился вничью 0:0.

Интересные факты

"Динамо" проиграли лишь 1 домашний матч из последних шести (+3=2-1, 7:6);

"Динамо" не забивало в ворота «Рубина» в последних трёх домашних матчах (+0=2-1, 0:2);

"Рубин" имеет 7-матчевую беспроигрышную серию в матчах с «Динамо» (+2=5-0, 9:4);

"Рубин" забивал в каждом из восьми последних матчей;

"Рубин" не проиграл ни одного выездного матча в 2018-м году (+2=2-0, 6:2);

"Рубин" не проиграл ни одного первого тайма в выездных матчах чемпионата (+5=8-0, 8:2).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"