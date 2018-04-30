Владимир Кречин: Будет позитивный эффект от исключения «Лады» и «Югры»? Я думаю, что нет

— Будет позитивный эффект от исключения «Лады» и «Югры»? Я думаю, что нет. Куда расти мальчишкам? Там очень хорошие сильные школы. В исключенном год назад Новокузнецке взрастили плеяду великолепных игроков, того же Кирилла Капризова . Если бы не «Югра», то Никита Гусев , может быть, закончил с хоккеем или играл бы где-нибудь в Высшей лиге. Владимир Кречин : СКА и ЦСКА будут усиливаться, «Ак Барс» точечно укрепляться Есть топовые клубы СКА, ЦСКА, но у большинства молодых хоккеистов нет шансов в эти команды сразу попадать, в них наигрываться и получать игровой опыт. Поэтому очень печально, что «Кузню», «Югру» и «Ладу» исключили. Я не понимаю, для чего это. Конкуренция? Спорный вопрос. Контракты опять вырастут, потому что ценных хоккеистов станет меньше и молодым будет негде развиваться., — цитирует Кречина газета «Известия» Напомним, что Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона-2018/19, не включив в их число «Югру» и «Ладу».