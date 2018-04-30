Красная смерть — первый страх Бэтмена из «DNM»

Продолжением первого выпуска «Dark Nights: Metal» стали ваншоты о 7 кошмарах Бэтмена. Вашему внимаю обзор первого из них.

Прервите меня, если Вы это слышали…Миры живут. Миры умирают. Но представьте, если каждый ваш страх перевоплотится и станет бесформенным миром кошмаров. Невозможный, вынужденный бороться за свое место в свете Вселенной мир. Эти миры обречены на погибель из-за своей неправильности. Добро пожаловать в Темную Вселенную — дом историй, которых никогда не должно было быть. Все это — одна большая шутка, но почему-то никто не смеется. Кроме одного. Теперь слушайте внимательно. Эта история о конце мира и его перевоплощении.

Над Централ-Сити нависла некая глобальная угроза и Флэш позвал Бэтмена на подмогу. Бэтмен же увидел лишь один способ наконец спасти город. И мир. И просит Барри помочь ему в этом.

Вместо этого Бэтмен рассказывает, что он совершил много ошибок в своей жизни и пытался их предотвратить. Но невозможно быть везде и сразу. Это стоило ему семьи и друзей. После смерти родителей он много путешествовал, изучал науки, боевые искусства и эзотерику, чтобы стать Бэтменом. Но Готэм делает то же самое, что и всегда. Он забирает, забирает и забирает. Ему нужно найти способ, чтобы быть на шаг впереди. С каждым днем он чувствует сильнее, как он стареет и замедляется. Ему нужен спидфорс.

Флэш отказывает ему, так как чувствует, что Спидфорс нужен ему в темных целях, говорит ему об этом. Бэтмен же отвечает, что у того нет другого выбора, кроме как помочь ему. С помощью технологий Зеркального мастера и Доктора Фриза он побеждает Флэша в драке.

Далее Бэтмен рассказывает, что он переконструировал свой Бэтмобиль так, чтобы на нем можно было пробраться в Спидфорс. Для этого он использует Барри, приковав того к капоту. Несмотря на все предупреждения, Брюс заводит машину и разгоняется. Они погибают и перерождаются, слившись в одном теле. Теперь имя ему — Красная смерть.

Прошло время, Бэтмен убил всех своих врагов. И Ребуса, и Пингвина. Всех. Но вопреки всему этому, его мир все равно рушится. И Брюс слишком медленен, чтобы спасти его. Неожиданно ему является неизвестный. Он говорит, что он, как и Брюс, потерял свой мир просто родившись в нем.

Наши миры не самые важные. Им суждено умереть. Такова жестокая природа здешних мест. Ты разве не чувствуешь это? Твое время на исходе. А если я скажу, что где-то далеко-далеко есть мир, которому суждено жить? Господин Барбатос прислал меня найти несколько отважных героев, которые смогут покорить новый мир и сделать из него дом для нас всех. Дом для сирот тьмы. Ну что, мы договорились?

Спустя 3 дня на Земле-0, в Централ-сити неожиданно началась неизвестная буря. Город охватывает хаос. А на улицах тысячи летучих мышей.

Появляется Бэтмен-Флэш из Темной мультивселенной и находит гуляющих по городу Айрис и Уолли Уэстов. Они стареют на глазах и, видимо, погибают. Почувствовав это, прибегает Флэш и пускается вдогонку за Красной смертью. Догнав его, обратив внимание на молнии спидстера в виде летучих мышей, а затем и на его его голос, он понимает, кто перед ним. Это Брюс Уэйн. И мотивы его неизвестны, впрочем, как и зачастую.

Завязалась драка и Барри в ней проиграл. И ему бы пришел конец, если бы не чудесное спасение Доктором Фэйтом. А точнее, вероятно Доктором Фэйтом.

Давай, беги Барри! Беги! Это тебя не спасет! Мы снова сразимся, Флэш. Барбатос предсказал конец нашей истории! Я превращу Централ-сити в дом, который потерял. И спасу мой Готэм.

Напоследок идут слова Бэтмена, «который смеется».

Для этого понадобился всего один ужасный день. Всего один миг, и земля под вашими ногами начинает рушиться. Поверьте мне, я по себе знаю, что мы все делаем. А теперь, один из семи Бэтменов тянет нас ко тьме. В один ужасный день погиб целый мир. А что будет через одну ужасную неделю? Может погибнуть целая Вселенная.

Следующим будет обзор о «гибриде» Бэтмена и Киборга.