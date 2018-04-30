Кубок Стэнли. «Питсбург» жалуется на судейство.

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питсбург Пингвинз» проиграл в гостях «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 1:4 в новом розыгрыше главного трофея НХЛ. При этом у «Питсбурга» возникли серьезные претензии к судейству.

В третьем периоде, при счете 1:3 судьи не засчитали шайбу, заброшенную шведским нападающим «Питсбурга» Патриком Хернквистом , при том что шайба пересекла линию ворот «Кэпиталз». Но арбитры, просмотрев эпизод, гол не засчитали. Эта ошибка могла повлиять на исход встречи.