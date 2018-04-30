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Брэден Холтби: «Шайба была на линии ворот»
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Брэден Холтби: «Шайба была на линии ворот» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Голкипер «Вашингтона» Брэден Холтби после второго матча второго раунда плей-офф против «Питтсбурга» (4:1, 1-1) отметил, что в моменте с незасчитанным голом старался изо всех сил не дать шайбе пересечь линию. Арбитры отменили взятие ворот из-за того, что не смогли ни на одном из повторов точно определить, где была шайба.
— Я всю дорогу следил за Кросби, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Холтби. — Не ожидал, что он, объехав ворота, станет пасовать. А потом Хернквист бросил мне в щиток, я крутанулся, а когда посмотрел, то увидел шайбу на линии ворот и постарался правой ногой не дать ей пересечь линию. Повторов этого момента пока не видел.
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