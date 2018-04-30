Ещё
Праздник Весны и Труда в «Царицыне»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Праздник Весны и Труда в «Царицыне» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Во вторник, 1 мая, в «Царицыно» заработают лодочная станция, танцевальная и спортивные площадки, летние веранды большинства кафе, в царицынские пруды выпустят редкие виды водоплавающих птиц.
Главным событием первомая в музее-заповеднике «Царицыно» станет чемпионат по мини-футболу на кубок парка. На поле встретятся 8 команд, в том числе — сборные Департамента культуры города Москвы, парка Горького и «Царицына».
В 12:00 гостей будут ждать на танцевальной площадке. Здесь устроят премьерное занятие проекта «Йога в парках», расскажут о планах на летний сезон и проведут танцевальный мастер-класс Dance Town.
С 1 мая в парке заработает не только новое футбольное поле, но и несколько новых спортплощадок — в том числе для игры в бадминтон и workout-зал под открытым небом.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Праздник Весны и Труда в Парке Горького Молодежный фестиваль в парке Победы Велофестиваль «Высота»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото10
Российский боец UFC удивила мир своими формами17
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»298
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым17
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение