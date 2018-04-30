Праздник Весны и Труда в «Царицыне»

Во вторник, 1 мая, в «Царицыно» заработают лодочная станция, танцевальная и спортивные площадки, летние веранды большинства кафе, в царицынские пруды выпустят редкие виды водоплавающих птиц.

Главным событием первомая в музее-заповеднике «Царицыно» станет чемпионат по мини-футболу на кубок парка. На поле встретятся 8 команд, в том числе — сборные Департамента культуры города Москвы, парка Горького и «Царицына».

В 12:00 гостей будут ждать на танцевальной площадке. Здесь устроят премьерное занятие проекта «Йога в парках», расскажут о планах на летний сезон и проведут танцевальный мастер-класс Dance Town.

С 1 мая в парке заработает не только новое футбольное поле, но и несколько новых спортплощадок — в том числе для игры в бадминтон и workout-зал под открытым небом.