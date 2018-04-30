Вилья забил 400-й мяч в карьере 

Экс-форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Давид Вилья, который ныне защищает цвета «Нью-Йорк Сити», забил 400-й гол в карьере, сообщает "Советский спорт".
Во встрече девятого тура MLS с «Далласом» 36-летний нападающий оформил дубль.
Теперь на счету 36-летнего спортсмена 401 гол в карьере. 342 мяча он забил на уровне клубов, 59 — за сборную Испании.
Кроме «Барселоны» Вилья выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию» и «Атлетико».
Ранее сообщалось, что нападающий Лионель Месси и полузащитник Андрес Иньеста установили рекорд «Барселоны» по титулам в чемпионатах Испании.