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Вилья забил 400-й мяч в карьере
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Вилья забил 400-й мяч в карьере 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Давид Вилья, который ныне защищает цвета «Нью-Йорк Сити», забил 400-й гол в карьере, сообщает "Советский спорт".
Во встрече девятого тура MLS с «Далласом» 36-летний нападающий оформил дубль.
Теперь на счету 36-летнего спортсмена 401 гол в карьере. 342 мяча он забил на уровне клубов, 59 — за сборную Испании.
Кроме «Барселоны» Вилья выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию» и «Атлетико».
Ранее сообщалось, что нападающий Лионель Месси и полузащитник Андрес Иньеста установили рекорд «Барселоны» по титулам в чемпионатах Испании.
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