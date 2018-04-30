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Прогноз на матч Ахмат — Урал: кто из обидчиков «Спартака» окажется сильнее
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Прогноз на матч Ахмат — Урал: кто из обидчиков «Спартака» окажется сильнее 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Ахмат» — «Урал». Прогноз на матч 28-го тура российской Премьер-лиги (30.04.2018, 16:30 мск).
В ещё одном матче середняков РФПЛ грозненский «Ахмат» сыграет в родных стенах с екатеринбургским «Уралом». Обе команды имеют несложные календари в оставшихся матчах сезона и достаточно комфортный отрыв от 13-й команды, так что вряд ли им стоит тревожиться по поводу попадания в зону переходных матчей — нужно просто играть и получать удовольствие от футбола. В этом матче букмекеры видят фаворитом встречи хозяев поля, оценив их чистую победу коэффициентом 1.72.
Команда
"Урал"
31:29  "Ахмат"
28:34  "Ахмат"
"Ахмат" крайне неудачно начал весеннюю часть сезона, набрав в первых четырёх турах всего 1 очко. Это спровоцировало увольнение молодого тренера Михаила Галактионова, которому доверили команду прошлой осенью. На его место пришёл Игорь Ледяхов, и «зелёно-белые» сразу начали показывать успешные результаты, не увязнув в трясине аутсайдеров чемпионата. В дебютном матче Ледяхова «Ахмат» дома минимально обыграл «Тосно» (1:0), после чего была выездная ничья с лидером чемпионата «Локомотивом» (0:0). Но по-настоящему грозненцы удивили в прошлый понедельник, когда сенсационно обыграли в Москве действующего чемпиона "Спартак" со счётом 3:1, причём все три гола были забиты за первые 50 минут, а спартаковцы смогли забить гол престижа лишь под занавес поединка.
Не сыграют: Анхель Вилькер (дисквалифицирован). Родолфо и Заур Садаев (травмированы).
"Урал"
"Урал" здорово разыгрался после двух поражений на старте весенней части сезона. Уверенности «оранжево-чёрным» придала крупная победа в гостях над «СКА-Хабаровском» (3:0). После неё, что правда, команда Александра Тархарова дважды сыграла вничью, расписав мировую дома с "Рубином" (1:1) и на выезде с «Тосно» (2:2). Но затем первая победа на своём новом стадионе над столичным «Спартаком» (2:1), а в прошлом туре екатеринбуржцы в гостях минимально обыграли одного из аутсайдеров чемпионата «Анжи» (1:0) — победный год в концовке встречи забил Бикфалви.
Не сыграют: Владимир Хозин и Георгий Чантурия (травмированы).
Где смотреть матч
В 16:15 по московскому времени на телеканале «Наш футбол» начнётся прямая трансляция, посвящённая матчу «Ахмат» — «Урал». Примерно в это же время Вы можете также переходить на портал LiveResult.Ru, где будет проходить прямая текстовая трансляция этой встречи.
Статистика личных встреч
"Ахмат" и «Урал» имеют практически равенство в статистике личных встреч: +4=4-5, разница мячей — 20:22. Хотя интересно, что в прошлом сезоне оба матча выиграли грозненцы, причём с крупными счетами — 4:1 и 5:2. В нынешнем же сезоне уральцы сыграли надёжно и победили в родных стенах со счётом 2:0 (Димитров 33', Евсеев 79').
Интересные факты
"Ахмат" имеет 3-матчевую беспроигрышную серию (+2=1-0, 4:1);
"Ахмат" 75% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах;
В последних пяти очных встречах «Ахмата» и «Урала» в Грозном проходила ставка «Обе команды забьют» (+1=3-1, 9:8);
"Урал" имеет 5-матчевую беспроигрышную серию (+3=2-0, 9:4);
"Урал" является самой компромиссной командой чемпионата — 12 ничьих;
"Урал" больше 32% своих голов в чемпионате забивает в последнюю 15-минутку.
Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"
На фоне большой победы над «Спартаком» неделю назад, «Ахмат» должен порадовать родную публику ещё одной победой. «Урал» также выиграл два последних матча, но для команды Тарханова это вторая выездная встреча, да и матч с «Анжи» запомнился неприятным инцидентом, который не добавляет соревновательного куража. Да и вообще беспроигрышная серия уральцев как-то затянулась. Наш прогноз: «Победит „Ахмат“ в 1 или 2 гола» — коэффициент 2.25  Михаил КРИПАК
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