Ещё
Милинкович-Савич: «Впереди у „Лацио“ три финала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Милинкович-Савич: «Впереди у „Лацио“ три финала» 

SPORT24.ru 54 минуты назад
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич прокомментировал выездную победу над «Торино» (1:0) в 35-м туре Серии А. Хавбек стал автором единственного гола.
”До конца сезона еще три игры, они будут для нас как три финала. Мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Сегодня мы сыграли хорошо. У нас было несколько шансов закончить игру раньше, но главное, что мы заработали 3 очка. Теперь у нас есть хорошее преимущество перед «Интером», — приводит слова полузащитника Mediaset Premium.
Победа позволила «Лацио» сравняться по набранным очкам с идущей третьей в турнирной таблице Серии А «Ромой»: у обоих клубов в активе по 70 пунктов. В то же время отрыв «Лацио» от «Интера», занимающего 5-ю строчку, вырос до 4 пунктов.
SPORT24.ru: последние новости
Мать Циципаса: «Я и мой муж очень дружны с родителями Медведева» Экс-форвард «Барселоны» Давид Вилья забил 400-й гол в карьере Боец ММА едва не лишился глаза. После этого видео вы не уснете
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрявцева показала откровенное фото10
Российский боец UFC удивила мир своими формами17
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»298
Мустафина развелась с бобслеистом Зайцевым17
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение