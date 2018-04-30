Милинкович-Савич: «Впереди у „Лацио“ три финала»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич прокомментировал выездную победу над «Торино» (1:0) в 35-м туре Серии А. Хавбек стал автором единственного гола.

”До конца сезона еще три игры, они будут для нас как три финала. Мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Сегодня мы сыграли хорошо. У нас было несколько шансов закончить игру раньше, но главное, что мы заработали 3 очка. Теперь у нас есть хорошее преимущество перед «Интером», — приводит слова полузащитника Mediaset Premium.

Победа позволила «Лацио» сравняться по набранным очкам с идущей третьей в турнирной таблице Серии А «Ромой»: у обоих клубов в активе по 70 пунктов. В то же время отрыв «Лацио» от «Интера», занимающего 5-ю строчку, вырос до 4 пунктов.