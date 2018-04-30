Фехтование и кино: чем парки Москвы удивят на майские праздники

У россиян длинные майские праздники. Отдыхать предстоит до среды. Тех, кто не уехал за город ждут московские парки, передает «МИР 24».

Только в Парке Горького 1 мая запланировано два десятка мероприятий: уроки фехтования, шахматный турнир, а еще мастер-классы для начинающих актеров, концерт классической музыки и кинопоказ. Городской велопрокат к услугам тех, кто любит проводить выходные активно.

«Мы постоянно здесь катаемся, любим очень парк Горького. Катаемся на велосипедах, самокатах. По мере возможности», — сказала Людмила Никонова.

«Обязательно будем кататься, будем гулять, не будем сидеть дома, не будем жарить шашлыки, будем ездить по центру, ловить солнышко. Тучки нас не пугают», — отметила Виктория Коркуш.

По данным опроса ВЦИОМ*, все чаще россияне воспринимают День весны и труда как обычный выходной. Если в 1994 году праздновать День весны и труда собирались 65% опрошенных, то к этому году их количество сократилось до 56%. Среди самых распространенных планов на эти длинные выходные — провести время с семьей, чуть меньше займутся садом или огородом. Синоптики как раз обещают теплую и ясную погоду.

Юрий Варакин. «Как мы и обещали, будет на 6-7 градусов выше нормы, если говорить про среднесуточные температуры: и в Московской, и Тульской, и Калужской, и Рязанской областях», — сказал начальник ситуационного центра Росгидромета

Тепло пришло, а вместе с ним в России начался сезон активности клещей. И тем, кто первомайские праздники решил провести на природе, стоит запастись средствами защиты от насекомых и не забывать о правильной одежде: обязательно брюки, сапоги, верх с длинным рукавом и, конечно, головной убор.

* Опрос проведен ВЦИОМ 25-26 апреля 2018 года среди двух тысяч россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%. В 1994-2015 годах были проведены квартирные опросы.

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