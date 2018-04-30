Праздник Весны и Труда в Парке Горького

Праздник первомая в Парке Горького обещает быть семейным.

В 09:30 на Пушкинской набережной пройдут детские соревнования на беговелах. В 10:00 здесь же откроется школа катания на роликах. С 11:00 под Крымским мостом будут проходить уроки фехтования для взрослых и детей.

В ажурной беседке все желающие смогут послушать музыку в исполнении пианиста и композитора Петра Айду, его выступления пройдут в 11:00 и 21:00.

В 11:00 всех желающих также пригласят на занятия в театральной лаборатории Gogol School в павильоне «Школа» парка искусств «Музеон», а у Пионерского пруда в 12:00 пройдет мастер-класс по созданию электронной музыки. В Зеленой школе с 13:00 малыши смогут поиграть в шахматы.

А в 17:00 у центрального фонтана перед горожанами выступит питерская команда Magicool с композициями в жанре неосоул. Этим концертом завершится главное событие открытия сезона — парад физкультурников. Представители всех сообществ парка — от шахматистов до бегунов, от роллеров до велосипедистов — примут участие в масштабном часовом театральном перформансе.