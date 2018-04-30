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Молодежный фестиваль в парке Победы
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Молодежный фестиваль в парке Победы 

Ezhikezhik.ru 48 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
В парке Победы на Поклонной горе пройдет молодежный фестиваль, приуроченный к открытию летнего сезона. Этот день будет полностью посвящен молодежной культуре.
Праздник начнется с концерта, на котором выступят участники и лауреаты различных музыкальных конкурсов, премий и телевизионных проектов. Гости услышат битбокс, рэп, хип-хоп и музыку других жанров.
В течение всего дня на Поклонной горе будет работать площадка, оснащенная различными рампами, перилами и халф— и квотер-пайпами для катания на велосипедах, скейтборде, кавер-скейтборде, трюковых самокатах и роликах. На площадке пройдут показательные выступления спортсменов.
Кроме того, в программе будут зажигательные мастер-классы по чирлидингу — виду спорта, сочетающего элементы шоу, танцев, гимнастики и акробатики.
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