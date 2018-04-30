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В Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса Huawei Global ICT Skill Competition
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В Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса Huawei Global ICT Skill Competition 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
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