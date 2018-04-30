В Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса Huawei Global ICT Skill Competition 

Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.
Минск, 29 апреля /Синьхуа/ — 28 апреля в столице Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса информационно-коммуникационных технологий Huawei Global ICT Skill Competition, организованного китайской корпорацией Huawei.