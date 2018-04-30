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Вальверде: «Думаю, мы были лучшими на протяжении сезона»
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Вальверде: «Думаю, мы были лучшими на протяжении сезона» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал выигрыш чемпионского титула Ла Лиги своей командой.
"Я считаю Ла Лигу самым трудным соревнованием, потому что в кубке страны и других турнирах на выбывание из-за одного плохого дня можно завершить борьбу за трофей. В чемпионате же необходима стабильность результатов.
Когда стремишься к чему-то на протяжении всего сезона, говоришь: «Наконец!». В конце концов, Ла Лига — очень длинный турнир, в нем необходимо пройти через осень и жестокую зиму — и мы прошли через все это. Мы действительно очень хотели выиграть чемпионат с самого начала и мы преуспели в этом, и я думаю, что мы были лучшими.
Я впервые выиграл чемпионат в Испании, до этого я выиграл три раза в Греции. Мы очень рады, что выиграли лигу, и было бы уникально, чтобы в конце сезона мы остались непобедимыми", — цитирует наставника «сине-гранатовых» Marca.
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