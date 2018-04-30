Вальверде: «Самое главное для „Барселоны“ — не устать от побед»

Рулевой каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Депортиво» (4:2) прокомментировал чемпионство «сине-гранатовых» в Примере.

"Победа в чемпионате Испании имеет огромное значение. Мы начали в августе, прошли зиму и теперь можем праздновать свой триумф. «Барселона» победила с хорошим отрывом. Думаю, у нас лучшая команда в Примере.

Самое главное — не устать от побед и продолжать выигрывать. Будет прекрасно, если завершим чемпионат без поражений", — цитирует тренера Football-Espana.

Этот чемпионский титул стал для «сине-гранатовых» 25-м в истории.