Мэтт Нисканен: В последнее время Холтби выглядит просто глыбой

— В последнее время он выглядит просто глыбой. Все рутинные сэйвы в его исполнении выглядят элементарными. К тому же он умудряется спасать нас и в тех моментах, которые соперники по-хорошему должны реализовывать. Конечно, это добавляет нам всем уверенности. Зная, что он нас всегда подстрахует, мы можем фокусироваться на собственной игре.

Брэйден сейчас на подъеме, что и необходимо команде в плей-офф: тебе нужен вратарь, играющий очень хорошо. Особенно против такого сильного соперника, — приводит слова Нисканена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в этой встрече Холтби отразил 32 броска из 33. Следующий матч серии состоится в Питтсбурге 2 мая в 2:30 по московскому времени.