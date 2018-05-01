Ещё
Мэтт Нисканен: В последнее время Холтби выглядит просто глыбой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэтт Нисканен: В последнее время Холтби выглядит просто глыбой 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— В последнее время он выглядит просто глыбой. Все рутинные сэйвы в его исполнении выглядят элементарными. К тому же он умудряется спасать нас и в тех моментах, которые соперники по-хорошему должны реализовывать. Конечно, это добавляет нам всем уверенности. Зная, что он нас всегда подстрахует, мы можем фокусироваться на собственной игре.
Брэйден сейчас на подъеме, что и необходимо команде в плей-офф: тебе нужен вратарь, играющий очень хорошо. Особенно против такого сильного соперника, — приводит слова Нисканена официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в этой встрече Холтби отразил 32 броска из 33. Следующий матч серии состоится в Питтсбурге 2 мая в 2:30 по московскому времени.
Советский спорт: последние новости
«Ювентус» пригласит Карреру в случае ухода Аллегри Михаил Мамиашвили: Для Беленюка в Каспийске были бы созданы комфортные условия Артем Тимофеев: Ощущения после возвращения в стартовый состав «Спартака» потрясающие
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях
Британцы ополчились на Кафельникова9
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201827
Родченков наносит ответный удар135
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение