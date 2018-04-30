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Серьезные проблемы возникли с общественным транспортом во время матча на «Ростов-Арене»
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Серьезные проблемы возникли с общественным транспортом во время матча на «Ростов-Арене» 

Ростовские Вести 1 час назад
Вчера, 29 апреля во время проведения тестового матча на стадионе «Ростов-Арена» возникли серьезные проблемы с работой общественного транспорта. Большинство автобусов сняли в других маршрутов и направили на обслуживание болельщиков нового стадиона. На некоторых автобусных маршрутах работали не более двух единиц транспорта. Власти Ростовской области к третьей игре (13 мая) учтут все недочеты, выявленные в ходе двух тестовых матчей на новом стадионе «Ростов-Арена», который примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, цитирует ТАСС слова губернатора Ростовской области.
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