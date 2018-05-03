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«Челси» активно приглашает Маурицио Сарри
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«Челси» активно приглашает Маурицио Сарри 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Лондонский «Челси» возобновил поиск нового главного тренера. Представители английского клуба встретились с главным тренером «Наполи» Маурицио Сарри.
Контракт Сарри с неаполитанцами рассчитан еще на три года, но 59-летний специалист может покинуть «Наполи». Но для этого «Челси» придется выплатить неустойку в 8 миллионов евро. Кроме того, по информации «Спорт-Экспресс», нынешний тренер «Челси» Антонио Конте может проследовать в обратном направлении и возглавить неаполитанцев.
Однако сам Антонио Конте не собирается уходить в отставку сам. Его контракт с «Челси» рассчитан еще на один год, и в случае его досрочного расторжения «синим» придется вылатить неустойку и ему.
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