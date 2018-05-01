СМИ: «Челси» и «Наполи» могут поменяться главными тренерами

Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Football Italia, главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри все еще не продлил контракт с клубом.

Отмечается, что нынешний владелец «Челси» готов выплатить за Сарри сумму отступных €8 млн, которая зафиксирована в контракте тренера.

"Челси" на данный момент возглавляет Антонио Конте, который выразил намерение покинуть Англию и вернуться в Италию.

Конте может сменить Сарри, однако, в таком случае тренер будет получать меньшую сумму, чем он получал в английском клубе.