СМИ: «Челси» и «Наполи» могут поменяться главными тренерами 

Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Football Italia, главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри все еще не продлил контракт с клубом.
Отмечается, что нынешний владелец «Челси» готов выплатить за Сарри сумму отступных €8 млн, которая зафиксирована в контракте тренера.
"Челси" на данный момент возглавляет Антонио Конте, который выразил намерение покинуть Англию и вернуться в Италию.
Конте может сменить Сарри, однако, в таком случае тренер будет получать меньшую сумму, чем он получал в английском клубе.
Ранее главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил о желании возглавить сборную Италии.