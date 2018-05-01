Экс-руководитель «Трактора» поделился мнением о предстоящем сезоне КХЛ

Экс-вице-президент и директор челябинского «Трактора» и бывший генеральный менеджер китайского клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар» Владимир Кречин поделился мнением о предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Слова специалиста приводит газета «Известия»

"Думаю, будет примерно то же самое: СКА и ЦСКА будут усиливаться, «Ак Барс» точечно укрепляться. «Магнитке» тоже уже пора идти на омоложение. Этот сезон показал, что нужно что-то менять в команде. Думаю, все топ-клубы будут примерно на одном уровне, но посмотрим, как пройдет селекция. Полагаю, что-то новое привнесут «Авангард» и «Салават», — сказал эксперт.

Кречин также отметил, что расклад в каждом сезоне КХЛ примерно одинаковый.

"Силы из года в год примерно одинаковы. Может быть, 1–2 команды периодически ненадолго выпадают из топа, а 2–3 менее статусных коллектива занимают их место. В остальном расклад примерно одинаковый", — заключил он.

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