Владимир Кречин: «Очень печально, что „Кузню“, „Ладу“ и „Югру“ исключили из КХЛ»

Бывший вице-президент «Трактора» Владимир Кречин в интервью "Известиям" отметил, что расклад сил в КХЛ на следующий сезон не изменится. Также он подчеркнул, что лиге не стоило исключать «Кузню» сезоном ранее, а сейчас «Ладу» и «Югру».

— В следующем сезоне расклад сил будет примерно таким же?

— Думаю, будет примерно то же самое: СКА и ЦСКА будут усиливаться, «Ак Барс» точечно укрепляться. «Магнитке» тоже уже пора идти на омоложение. Этот сезон показал, что нужно что-то менять в команде. Думаю, все топ-клубы будут примерно на одном уровне, но посмотрим, как пройдет селекция. Полагаю, что-то новое привнесут «Авангард» и «Салават». Силы из года в год примерно одинаковы. Может быть, 1–2 команды периодически ненадолго выпадают из топа, а 2–3 менее статусных коллектива занимают их место. В остальном расклад примерно одинаковый.

— Будет позитивный эффект от исключения «Лады» и «Югры»?