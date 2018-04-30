Владимир Кречин: «Очень печально, что „Кузню“, „Ладу“ и „Югру“ исключили из КХЛ» 

Бывший вице-президент «Трактора» Владимир Кречин в интервью "Известиям" отметил, что расклад сил в КХЛ на следующий сезон не изменится. Также он подчеркнул, что лиге не стоило исключать «Кузню» сезоном ранее, а сейчас «Ладу» и «Югру».
— В следующем сезоне расклад сил будет примерно таким же?
— Думаю, будет примерно то же самое: СКА и ЦСКА будут усиливаться, «Ак Барс» точечно укрепляться. «Магнитке» тоже уже пора идти на омоложение. Этот сезон показал, что нужно что-то менять в команде. Думаю, все топ-клубы будут примерно на одном уровне, но посмотрим, как пройдет селекция. Полагаю, что-то новое привнесут «Авангард» и «Салават». Силы из года в год примерно одинаковы. Может быть, 1–2 команды периодически ненадолго выпадают из топа, а 2–3 менее статусных коллектива занимают их место. В остальном расклад примерно одинаковый.
— Будет позитивный эффект от исключения «Лады» и «Югры»?
— Я думаю, что нет. Куда расти мальчишкам? Там очень хорошие сильные школы. В исключенном год назад Новокузнецке взрастили плеяду великолепных игроков, того же Кирилла Капризова. Если бы не «Югра», то Никита Гусев, может быть, закончил с хоккеем или играл бы где-нибудь в Высшей лиге. Есть топовые клубы СКА, ЦСКА, но у большинства молодых хоккеистов нет шансов в эти команды сразу попадать, в них наигрываться и получать игровой опыт. Поэтому очень печально, что «Кузню», «Югру» и «Ладу» исключили. Я не понимаю, для чего это. Конкуренция? Спорный вопрос. Контракты опять вырастут, потому что ценных хоккеистов станет меньше и молодым будет негде развиваться. Кроме того, такие команды нужны не только для хоккея — это еще и социальные проекты. Нужно просто работать на то, чтобы люди в городах ходили на матчи и болели за эти команды. И почему надо это делать в ВХЛ? Да, на «Югру» мало народу ходило, но и в Китае на матчах «Куньлуня» тоже пустые трибуны. Это не говорит о том, что китайский клуб надо исключать. Я имею в виду, что такие же шансы улучшить ситуацию надо давать и российским периферийным клубам. А получилось всё очень печально — и для хоккея, и для жителей регионов, из которых эти команды. Жаль, что «Ладу» и «Югру» исключили.