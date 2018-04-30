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Мэтт Мюррей: «Я разочарован решением арбитров засчитать третий гол „Вашингтона“
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Мэтт Мюррей: «Я разочарован решением арбитров засчитать третий гол „Вашингтона“ 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей после второго матча второго раунда плей-офф НХЛ отметил, что судьи приняли неверное решение в эпизоде с голом Бретта Коннолли. Игрок «Кэпиталз» перед взятием ворот клюшкой ударил по щитку Мюррэя.
— Я был довольно разочарован решением засчитать второй гол, — приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Мюррея. — Как вратарь, ты хочешь иметь возможность делать свою работу, и когда происходит нечто подобное, ты надеешься, что соответствующее правило будет соблюдено.
Засудили ли «Питтсбург»? Три ключевых решения арбитров в матче с «Вашингтоном»
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