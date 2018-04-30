5 способов развить логическое мышление у мальчиков

В предыдущих видео мы рассказывали, какие игры и игрушки подойдут для развития малышей раннего возраста. А сегодня мы покажем, какие методы подойдут для развития детей возраста постарше — дошкольников. Акцент в ролике сделан именно на мальчиках, поэтому все игры подобраны с учетом их интересов. В видео вы найдете пять основных игровых форм, которые понравятся вашему ребенку и помогут в развитии его логического мышления. Может быть, вы его часами не можете оторвать от телевизора или ноутбука? Тогда предложите ему посмотреть не просто развлекательный мультфильм, а тот, где герои решают логические задачи, ищут выход из сложных ситуаций. Об остальных способах с пользой провести время с сыном вы узнаете, посмотрев видео в начале статьи!