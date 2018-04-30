НХЛ не знает как реагировать на нежность хоккеиста к сопернику

НХЛ уже две недели не может решить, как к относиться к случаю во время первого матча плей-офф Кубка Стэнли между командами «Бостон Брюинс» и «Торонто Мейпл Лифс», который состоялся 14 апреля. Как пишет Meduza, тогда нападающий «Бостона» Брэд Маршанд (его называют главным задирой НХЛ) поцеловал и лизнул нападающего «Торонто» Комарова. Вероятно, он провоцировал соперника на грубость, но Комаров на провокацию не поддался. «В каком-то смысле мне понравилось», — сказал Комаров после этого матча.

26 апреля журналист Элиотт Фридман написал, что, по его информации, представители Национальной хоккейной лиги позвонили в «Бостон» и попросили сказать Маршанду, чтобы он больше никого не лизал. Маршанд тут же опроверг слова Фридмана в своем твиттере.

После этого спортивный сайт ESPN выпустил материал, в котором приводились слова пресс-секретаря НХЛ о том, что Маршанду действительно выдано предписание не делать так больше. Но и это сообщение было впоследствии опровергнуто. Таким образом, никакого формального сообщения о действиях Маршанда НХЛ так и не выпустила.